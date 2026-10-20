Geçtiğimiz pazar günü La Liga'da oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı Real Madrid - Sevilla maçındaki hakem performansına dair tartışmalar giderek büyüyor.

"Marca" gazetesi, maçtan elde edilen yeni görüntülerin Mbappe'nin golünden önceki pozisyona ait olduğunu ve hakem kararları etrafında tartışma yarattığını belirtti.

İspanyol "El Día Después" programının kamerası, sahnedeki görüntüyü saha kenarından yakaladı; Konate, golden önce oyuncu Ori'yi durdurmuştu ve bu, faul olarak değerlendirilebilecek bir temastı.

"Movistar Plus Deportes" kanalının yayınladığı görüntüler, oyundaki o ana odaklanıyor.

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Konate, Ori'nin yolunu kesiyor ve ardından oyun Mbappe'nin golüne kadar devam ediyor.

Movistar analistlerine göre temas, oyunu golden önce durduracak bir faul olarak değerlendirilebilecek kadar net görünüyor ve bunu görüntüler ortaya koyuyor.

Platform, kaydın programa ait bir kameradan alındığını ve maçın canlı yayınının bir parçası olmadığını açıkladı.

Bu yerden çekim açısı, izleyicilere oyuncular arasındaki oyunun seyrini değerlendirme imkânı tanıyor ve tartışmalı golden önce yaşananları anlamaya başka bir boyut ekliyor.

Sevilla kulübü de bu duruma itiraz etti; pozisyonda karar verilmemesinin gerekçesi, Real Madrid savunmacısının ne yaptığına, rakibi tutup tutmadığına dair net bir görüntü bulunmamasıydı. Ancak bu yeni görüntüler daha fazla netlik kazandırıyor.







