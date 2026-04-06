Tartışma yeniden alevleniyor... Senegal, Afrika şampiyonluğunun kaderini değiştirebilecek bir hukuki adım atmaya hazırlanıyor

Afrika futbol tarihinin en tartışmalı finalinin sona ermesinden iki aydan fazla bir süre sonra, 2025 Afrika Uluslar Kupası krizi yeniden gündeme geldi; ve bu kez konu, Spor Tahkim Mahkemesi (TAS) gündeminde; Senegal, Fas'a 3-0'lık bir skorla masada galibiyet veren Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararını resmi olarak temyiz etmeye hazırlanıyor.

Tamamlanamayan final

Hikaye, Kazıkent'te gergin bir gecede, Fas ve Senegal milli takımlarının kıtasal turnuvanın finalinde karşılaştığı sırada başladı.

Futbol şöleni olması beklenen maç, tribünlerdeki çatışmalar ve saha içindeki gerginliklerin ardından kitlesel bir kaosa dönüştü ve maç, son düdük çalınmadan önce Senegal milli takımının çekilmesiyle sona erdi.

Bunun üzerine Afrika Futbol Konfederasyonu Disiplin Kurulu, çekilmenin yeterli bir sportif gerekçe olmaksızın gerçekleştiği gerekçesiyle Fas'ı 3-0 galip ilan etti. Bu karar, Senegal Futbol Federasyonu'nun öfkesini çekti ve benzeri görülmemiş bir hukuki krizin kapılarını açtı.

İlk itiraz

Senegal, CAF Temyiz Komitesi'ne ilk temyiz başvurusunda bulunarak, maç sonucunun iptal edilmesini ve çekilme koşullarının yeniden değerlendirilmesini talep etti ve güvenlik koşullarının maçı tamamlamak için uygun olmadığını öne sürdü.

Ancak komite, haftalar süren görüşmelerin ardından Fas'ın galibiyet kararını onadı ve çekilmenin Senegalli milli takımın kendi kararıyla gerçekleştiğini vurguladı. Komite, kupa, madalyalar veya maddi ödüller konusunda herhangi bir talimat vermedi ve bu konuların kendi yetki alanına girmediğini belirtti.

Kararın açıklanmasına rağmen, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) henüz Fas'ı şampiyon ilan eden resmi bir açıklama yapmadı, bu da şampiyonluğun gerçek sahibinin kim olduğu konusunda belirsizliği sürdürdü.

Senegal mücadelesini başlatıyor

Üç haftalık bekleyişin ardından, Senegal Futbol Federasyonu Temyiz Komitesi'nden gerekçeli kararı aldı. Bu karar, federasyona Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz sürecini başlatma hakkı veriyor.

Fransız "RMC" kanalının aktardığına göre, Senegallılar önümüzdeki günlerde CAF'ın kararını iptal ettirmek ya da en azından final sonucunu yeniden gözden geçirmek amacıyla eksiksiz dosyasını sunmaya hazırlanıyor.

Tahkim Mahkemesi yeni bir sınava giriyor

Şu ana kadar TAS, davayı incelemek için belirli bir takvim açıklamadı, ancak hukuk kaynakları, beklenen kararın nihai ve temyiz edilemez olacağını doğruladı.

Mahkemenin genel müdürü Matteo Rip, resmi açıklamalarında şunları söyledi: "Takımların ve taraftarların nihai kararı mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istediklerinin farkındayız ve tüm tarafların adil yargılanma hakkına saygı göstererek, tahkim işlemlerinin en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayacağız."

En tartışmalı finalin sonu yaklaşıyor

Bu gelişmeyle birlikte, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizi belirleyici aşamasına girdi.

Fas, kendisine galibiyeti veren Afrika Birliği'nin kararına bağlı kalırken, Senegal ise çekilmesinin göz ardı edilemeyecek "mücbir sebepler" sonucu olduğunu Spor Tahkim Mahkemesi'ne ikna etmeye çalışıyor.

