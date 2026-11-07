Hüsam Hasan'ın bugün cumartesi günü Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılması, özellikle eski Liverpool yıldızının Angola karşısında oyundan alınması kriziyle başlayan, ardından sonraki iki maçtaki yokluğuyla devam eden ve son olarak Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın iki taraf arasındaki görüşleri yakınlaştırmaya çalışmak için devreye girmesine kadar uzanan süreçte, kararda Mısır kaptanı Muhammed Salah'ın olası rolüne ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Hüsam Hasan'ın yerine Ali Mahir'in getirildiğinin açıklanmasıyla birlikte, Salah'ın teknik direktörün ayrılışında oynadığı role, onu doğrudan federasyon yetkililerine şikâyet edip etmediğine ya da görevden alınmasını isteyip istemediğine dair sorular yeniden gündeme geldi.

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Hüsam Hasan, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin açılış maçında Angola karşısında 60. dakikada Muhammed Salah'ı oyundan alma kararı vermiş; bu karar, özellikle milli takım kaptanının ertesi gün kamptan ayrılması, Güney Sudan karşılaşmasında ve ardından Güney Afrika ile oynanan hazırlık maçında yer almamasıyla birlikte iki taraf arasındaki ilişkiye dair soru işaretleri doğurmuştu.

Hüsam, Salah'ın oyundan alınmasının teknik nedenlerden kaynaklandığını, Güney Sudan karşılaşmasındaki yokluğunun ise maçın suni zeminde oynanması nedeniyle oyuncunun sağlığını korumak amacıyla önceden varılan bir mutabakat çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Teknik direktörün tartışmayı yatıştırma çabalarına rağmen aralarında bir gerginlik olduğuna dair tahminler, Hüsam Hasan'ın Ahli kalecisi Muhammed eş-Şennavi hakkındaki açıklamalarıyla ortaya çıkardığı bir başka krizle eş zamanlı olarak sürdü. Hüsam, kariyerinin geçmiş bir döneminde eş-Şennavi'yi "bitmiş" olarak nitelendirmişti.

Ayrıca Mısır basınındaki haberler, milli takım direktörü İbrahim Hasan'ın bazı Mısırlı oyunculara hakaret içeren sözler sarf ettiğini öne sürdü.

Ebu Rida devreye giriyor

Son dönemdeki en dikkat çekici gelişme, Hani Ebu Rida'nın bu ayın başında Türkiye'de Muhammed Salah ile yaptığı görüşme oldu; bu buluşma, Mısır'ın yeni kampının başlamasından önce gerçekleşmesi nedeniyle zamanlaması açısından özel bir önem kazandı.

Mısır Federasyonu, görüşmede milli takımın karşılaşabileceği engellerin ortadan kaldırılmasının, yapının tüm unsurları arasındaki iletişim ve uyumun güçlendirilmesinin ve yaklaşan müsabakalar öncesinde uygun bir ortamın hazırlanmasının ele alındığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasında Hüsam Hasan'ın adı anılmasa da, toplantının zamanlaması teknik direktör ile milli takım kaptanı arasındaki ilişkiye dair tartışmaların üzerinden haftalar geçtikten sonraya denk geldi.

Basındaki haberler, görüşmenin, oyuncunun Angola karşısında oyundan alınmasına ve teknik direktörün bazı açıklamalarına duyduğu öfkeye dair konuşmaların gölgesinde, Trabzon yıldızı ile teknik ekip arasındaki görüşleri yakınlaştırmayı amaçladığını aktardı.

Hüsam Hasan, Mısır'ı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasının ardından geçtiğimiz eylül ayında sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı; ancak son dönemde yaşadığı ve bir kısmı Salah'la ilgili olan krizler, Ahli ve Zamalek efsanesine yeni sözleşmesinin tadını çıkarma fırsatı bırakmadı.