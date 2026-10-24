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Tartışma yaratmaktan vazgeçmiyor: Neymar, Barcelona taraftarını şok etti

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Neymar
Paris Saint-Germain
İspanya
Brezilya
Fransa

Bireysel performansı takım başarılarına tercih etti

Barcelona taraftarları, Luis Enrique yönetiminde geçirdikleri dönemi ve üçlemeyi kazanmalarına yardımcı olan ünlü MSN üçlüsünü hâlâ özlemle anıyor.

Ancak tartışma yaratma alışkanlığını sürdüren Neymar Junior, Barça ile Paris Saint-Germain dönemlerini karşılaştırarak Barcelona taraftarlarını şaşırttı.

Camp Nou'da Lionel Messi ve Luis Suárez'in yanında futbol dünyasının unutulmaz anlarından bazılarının keyfini çıkarmasına rağmen Neymar, Fransa'daki dönemini tercih etti.

İçerik üreticisi Davo Xeneize ile yaptığı ve Sport gazetesi tarafından aktarılan bir söyleşide Neymar, Paris Saint-Germain'deki bireysel performansını neden blaugrana formasıyla geçirdiği dört sezon boyunca Barcelona'da sergilediğinden daha iyi gördüğünü açıkladı.

Neymar şöyle dedi: "İnsanların Barcelona'daki dönemimi MSN ile hatırladığını biliyorum, ancak bir oyuncu olarak Paris'teki dönemimi tercih ediyorum; orada kendimi güçlü, hızlı ve zeki hissettim."

Barcelona'da Neymar, Messi ve Suárez ile birlikte efsanevi hücum üçlüsü MSN'i oluşturdu ve Katalanların Luis Enrique yönetiminde 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

Kulüpte geçirdiği dört sezon, onu Avrupa'nın en yaratıcı forvetlerinden biri, belki de Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan sonraki en iyisi olarak konumlandırdı.

Neymar aynı söyleşide, emekli olduktan sonra tamamen boş zamana sahip olma arzusuna da işaret ederken, futbol maçlarını izlemeyi tercih etmediğini vurguladı.

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