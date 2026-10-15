Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Suudi Arabistan Krallığı'nın şu anda yaşadığı gelişmeler nedeniyle 2027 Asya Kupası'nın bir sonraki yıl olan 2028'e ertelenmesi kapısını araladı.

2027 Asya Kupası'nın gelecek yılın başında, tam olarak 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

Ancak bazı basın raporları, krallıktaki mevcut durumun turnuvanın şu anda ev sahipliğini yapma imkânını ortadan kaldırabileceği gerekçesiyle, turnuvanın ertelenmesi veya Suudi Arabistan Krallığı dışına taşınması olasılığından söz etti.

Şeyh Selman bin İbrahim Al Halife, Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesinin bugün perşembe aktardığı açıklamalarında turnuvanın ertelenebileceğini doğruladı.

AFC Başkanı bu konuda şunları söyledi: "Kasım ayının sonuna kadar bekleyebiliriz. Bölgedeki durum iyiye ya da kötüye doğru çok hızlı değişiyor, mesele ne olacağını takip etmekle ilgili."

Şöyle devam etti: "Bir karar almamız gerekirse alırız, ancak gerekirse turnuvayı bir yıl erteleyip 2028'e alabiliriz. Fakat şu anda durumu izliyoruz ve her şey belirlenen takvime göre ilerliyor."

Hatırlatmak gerekirse, son günlerde Suudi Arabistan Krallığı'nda bazı spor etkinlikleri ertelendi; bunların en önemlileri El-Ehli ile En-Nasr arasındaki klasiko maçı, Altı Kral Tenis Turnuvası ve Roshn Suudi Pro Ligi'nin bazı maçları oldu.