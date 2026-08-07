Cezayir Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü konusu son saatlerde hızlı gelişmelere sahne oldu. Cezayir Futbol Federasyonu'na bağlı Ulusal Teknik Komite toplantısının sonuçları, gelecek teknik direktörün kimliğinin neredeyse belli olduğuna dair güçlü işaretler ortaya koydu. Bu tercihi çevreleyen büyük tartışmalara rağmen, İspanyol Felix Sanchez, İsviçreli Vladimir Petkovic'in yerine geçmeye yaklaşmış durumda.

Cezayir'in "El Khabar" gazetesi, Ulusal Teknik Komite toplantısının atmosferinin, tartışmanın artık yeni teknik direktörün kimliği üzerinde dönmediğine, aksine onun atanmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması aşamasına geçildiğine işaret ettiğini aktardı.

Toplantıda geçenlere göre; Ulusal Teknik Direktör Ali Meksör, Ulusal Teknik Komite Koordinatörü Rabah Saadane ve Ulusal Teknik Müdürlük üyesi Kerim Kaced'den oluşan üçlü, tercihin en başından beri İspanyol Felix Sanchez üzerinde sabitlendiğine dair net sinyaller verdi.

Yetkililer sunumları sırasında İspanyol antrenörlük ekolünün ayrıcalığı üzerinde durdu; aynı zamanda gelecek teknik direktörün "tiki-taka" tarzını uygulamakla değil, Cezayir Milli Takımı'nın imkânlarına ve oyuncularının niteliğine uygun bir felsefe ortaya koymakla yükümlü olacağını vurguladılar.

Buna karşılık, kısa listede yer alan diğer isimlerin yalnızca değerlendirmeye tabi tutulan biçimsel seçenekler olduğu görüldü. Bunların arasında Portekizli Roberto Martinez, Belçikalı Tom Saintfiet ve Hollandalı Frank de Boer ile birlikte İspanyol Rafael Benitez de bulunuyordu. Görüşmelerde belirtildiğine göre Benitez, 11 kişiden oluşan tam teknik ekibini yanında getirmeyi şart koştu ve bu, Cezayir Federasyonu tarafından kabul görmedi.

Bağlantı noktası Anter Yahia olacak

Toplantı sırasında ayrıca, İspanyol bir teknik direktörle anlaşılması hâlinde takım içinde iletişimde zorluk yaşanma olasılığı ve dil meselesi de gündeme geldi.

Ancak Ali Meksör, Rabah Saadane ve Kerim Kaced, bu noktanın herhangi bir engel teşkil etmeyeceğini vurguladı ve Anter Yahia'nın A Milli Takım'ın yeni teknik ekibi içinde yer alacağını, İspanyolcaya olan hâkimiyetinden yararlanarak teknik direktör ile oyuncular arasında bağlantı noktası rolünü üstleneceğini açıkladılar.

Toplantıda öne çıkan katkılardan biri de MC Alger kulübünün teknik direktörü Bualem Şarf'ın sunduğu öneriydi. Şarf, teknik ekibin Anter Yahia'nın yanı sıra ikinci bir Cezayirli yardımcı ile takviye edilmesi çağrısında bulundu.

Şarf bu görev için eski milli defans oyuncusu Samir Zaoui'yi aday gösterdi ve onun teknik kadro içinde gerçek bir katkı sağlayacak kişilik ve tecrübeye sahip olduğunu değerlendirdi.

Bu öneri, Rabah Saadane'nin geniş bir gülümsemeyle karşılaması sonrasında dikkat çekici bir yankı uyandırdı. Birçok kişi bunu, nezaketin ötesine geçen anlamlar taşıyan bir işaret olarak yorumladı ve belki de fikre ilkesel olarak bir kabulü yansıttığını değerlendirdi.

Sanchez neden rakiplerinin önüne geçiyor?

"El Khabar" gazetesi, tüm işaretlerin, Cezayir Milli Takımı'nı çalıştırmaya en yakın isim gibi görünen Felix Sanchez'in lehine olduğunu belirtti.

Bunun birçok nedeni var; en başta gelenlerse Cezayirli bir yardımcının yanında çalışmayı kabul etmesi. Bu, Cezayir Futbol Federasyonu'nun ısrarla üzerinde durduğu bir şarttı; oysa gündeme gelen diğer bazı isimler bu şart karşısında aynı hevesi göstermedi.

İspanyol teknik direktörün terazinin kefesini kendi lehine çevirmesinde mali boyut da önemli bir rol oynadı; zira mali talepleri, iletişime geçilen diğer teknik direktörlere kıyasla daha düşük.

Sanchez'in Cezayir Milli Takımı'nı çalıştırmaya yaklaşmasına rağmen, bu tercih soru işaretlerinden yoksun değil; özellikle Cezayir Federasyonu'nun, daha büyük Avrupa tecrübesine ve daha zengin özgeçmişe sahip teknik direktörlerin önüne onu koyarken dayandığı teknik ölçütler bakımından.

Sanchez'in en dikkat çekici başarılarını Katar Milli Takımı'nın başında 2019 Asya Kupası şampiyonluğuyla elde ettiği doğru; ancak bu başarılar uzun sürmedi.

İspanyol teknik direktör, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'ndaki büyük başarısızlığın ardından sert eleştirilere maruz kaldı. Katar Milli Takımı, üst üste üç yenilgiyle ve hiç puan alamadan grup aşamasından turnuvaya veda etti; bu, Dünya Kupası tarihindeki en kötü ev sahibi takım katılımlarından biri oldu.

Beklentileri karşılamayan sonraki deneyimler

Sanchez'in sonraki durakları da beklenen başarıyı getirmedi. Ekvador Milli Takımı'nı çalıştırdı; ancak Ekvador Federasyonu, Temmuz 2024'te Copa America'ya katılım ve unvanı elinde bulunduran Arjantin Milli Takımı karşısında eleniş sonrasında onunla sözleşmeyi sona erdirmeye karar verdi.

Teknik sonuçlar felaket olmasa da, eleştiriler İspanyol teknik direktörün benimsediği oyun tarzına ve teknik tercihlere odaklandı; bu da ayrılığını hızlandırdı.

Katar'ın Al Sadd kulübüyle olan son deneyimi ise daha iyi durumda değildi. Sözleşmesinin Temmuz 2026'ya kadar sürmesi planlanıyordu; ancak takımın yerel sonuçlarındaki gerileme ve AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından deneyim, Ekim 2025 ortasında erken sona erdi.

Çekinceler yalnızca teknik yönlerle sınırlı kalmıyor, İspanyol teknik direktörün soyunma odalarındaki tavırlarına da uzanıyor.

Doha'dan gelen yankılara göre, ister Cezayirli oyunculardan ister daha önce onun yönetiminde çalışmış Cezayir kökenli oyunculardan olsun, Sanchez'in kişiliği karmaşık olarak niteleniyor; ilişki kurma tarzı da kolay değil.

Bu veriler, teknik ekip içinde onunla Anter Yahia arasında bir uyum kurmakta zorluk yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Cezayir Milli Takımı'nın başına geçtiği resmen açıklandığı takdirde, milli takım oyuncularıyla olan ilişkisine de yansıyabilir.