Tartışma yaratan açıklama: João Félix'in kardeşi ondan Al Nassr'dan ayrılmasını istedi

Al-Nassr'ın yıldızı Joao Felix'in kardeşi Hugo, son saatlerde tartışmalara yol açtı. Hugo, kardeşinden önümüzdeki yaz transfer döneminde Suudi kulübünden ayrılmasını istedi.

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Basında çıkan haberler, Joao Felix'in önümüzdeki yaz transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılma ihtimalini ortaya koymuştu; özellikle de oyuncunun Suudi kulübüyle olan mevcut sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonunda bitecek olması nedeniyle.

Joao Felix'in kardeşi geleceği hakkında ne söyledi?

Joao'nun küçük kardeşi Hugo Felix 22 yaşında olup, 2025 yazında Benfica'nın ikinci takımından ayrıldıktan sonra şu anda Portekiz kulübü Tondela'da forma giyiyor.

Hugo, Portekiz gazetesi "Abola"ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Joao ile ilişkim çok iyi, her gün onunla birlikte olamamak beni üzüyor, bu her zaman içimde kalacak bir acı, ama futbol ve hayat böyle, bu bizim seçtiğimiz hayat."

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Şöyle devam etti: "Onunla neredeyse her gün her konuda konuşuyorum; onun maçları, benim maçlarım, biri sakatlandıysa, her şey hakkında. Her gün bir arada olamadığımız için onu özlediğimden, onunla konuşmaya her zaman çalışıyorum."

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Şunları ekledi: "Bana sert tavsiyeler veren biri değil, ama hem sahada hem saha dışında bana pek çok tavsiyede bulunuyor."

Şöyle açıkladı: "Geçenlerde ayak bileğimi burktum ve ne yapmam gerektiğini bana söyledi. Kendisi hem ağabeyim olduğu için hem de çok az oyuncunun sahip olduğu futbol tecrübesi nedeniyle çok dinlediğim biri."

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Geleceğiyle ilgili ise şöyle yanıt verdi: "Bu konuyu zaten konuştuk ve ona görüşümü bildirdim, mümkün olan en kısa sürede Avrupa'ya dönmesi gerekiyor. Bu mutlulukla devam etmeli, çünkü bir oyuncunun en üst düzeyde performans sergilemesi için en önemli şey, mutlu ve özgüvenli oynamasıdır."

Şöyle tamamladı: "Geçen sezondan beri bu iki özelliğe sahip olduğu belli, en önemlisi de bu. Ama şu anki durumundan daha fazla öne çıkabilmesi için büyük bir ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak üzere Avrupa'ya dönmesi gerekiyor. Elbette, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için de, çünkü bu onun hayali."

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Hugo, ağabeyinin daha önce yaptığı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma arzusunu dile getirdiği açıklamalara işaret ediyor; bu açıklamalar da onun Al Nassr'dan ayrılma isteği etrafında tartışmalara yol açmıştı.

Joao Felix, Al Nassr'dan ayrılacak mı?

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Joao Felix'in Al Nassr ile sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona eriyor; bu da ona önümüzdeki kış transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma ve bir sonraki yaz bedelsiz olarak o takıma transfer olma imkânı tanıyor.

Ancak Suudi kulübünün elinde bir çözüm olabilir; zira sözleşmede, Portekizli oyuncuya başvurmadan anlaşmayı iki sezon daha uzatmasına olanak tanıyan bir madde bulunuyor. Fakat kulüp bunun için Chelsea'ye 20 milyon euro ödemek zorunda kalacak; buna ek olarak Felix'in maaşını yıllık 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya çıkarması gerekecek.

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"Kooora"nın daha önce ortaya koyduğuna göre, Ahmed el-Sultan başkanlığındaki Al Nassr yönetimi, Portekizli yıldızın sözleşmesindeki tek taraflı uzatma maddesini 2029 yazına kadar devreye sokmak amacıyla yasal işlemleri başlatmak için zamanla yarışıyor ve menajeri Jorge Mendes'in oyuncuyu Barcelona'ya götürme girişimlerinin önünü tamamen kesmeye çalışıyor.

Al Nassr yönetim ekibinin bu sert adımı, Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisinin yeniden canlandığına dair kesin haberlerin gelmesinin ardından geldi. Mendes, Felix'in sözleşmesinin zorunlu süresinin mevcut sezon sonunda (2027 yazı) dolmasını fırsat bilerek, oyuncuyu bedelsiz ya da sembolik bir bedelle Katalan takımına taşımayı planlıyordu.

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Kaynaklar, Al Nassr yönetiminin şu anda bazı mali sorunları çözmeye çalıştığını ve ardından önümüzdeki mayıs ayındaki son başvuru tarihinden önce Felix transferi için gerekli mali garantileri sunmaya hazır olduğunu Suudi Profesyonel Ligi Birliği'ne bildireceğini belirtiyor.