Real Madrid'in televizyon kanalı, Juanma Castaño'nun ABC gazetesinde kanalı, 1999 yılında terör örgütü ETA'nın mali ve yapısal ağının bir parçası olduğu için kapatılan "Egin" gazetesiyle kıyaslamasının ardından yaptığı açık özürden sonra kendisine yanıt verdi.

Castaño, bu benzetmeyle tartışma başlatmış, bunun üzerine Real Madrid bir açıklama yayınlayarak "kulübümüz, Real Madrid'in resmi medya kuruluşunun, tarihi terör örgütü ETA'nın dünyasıyla bağlantılı bir gazeteyle kıyaslanmasının, tüm sınırları aşan son derece tehlikeli bir uygulama teşkil ettiğine inanıyor" ifadelerine yer verdi.

Bunun ardından Juanma Castaño, "El Partidazo" adlı programında bu kıyaslama için özür diledi: "Bu bir abartıydı. Bu kıyaslama gereksizdi ve Real Madrid kanalını Egin gazetesiyle kıyasladığım için özür diliyorum. Bunun için özür diliyorum."

"Cadena COPE" kanalının gazetecisi, Real Madrid televizyon kanalına yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: "Real Madrid kanalı hakkındaki görüşüm, makalenin geri kalanında ifade edildiği gibi, dün olduğu gibi ve davranışlarını değiştirene kadar da öyle kalacak. Real Madrid televizyon kanalı yalan söylüyor, manipüle ediyor, suçlamalar yöneltiyor ve insanları rahatsız ediyor."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Bu özrün ardından spiker Álvaro de la Lama, "Real Madrid Conecta" programında Juanma Castaño'nun sözlerinden bahsetti.

Şunları söyledi: "Bu ülkenin bu bağlamda yaşadıkları göz önüne alındığında, Real Madrid kanalı ile Egin gazetesi arasında bir kıyaslama yapma sınırını asla aşmamalıyız. Bu konuya girmeyeceğim, buna değmez. Juanma Castaño radyo programında özür diliyor. Bu özür kabul edilebilir mi? Herkes dilediği gibi davranmakta özgür."

Şunu vurguladı: "İzlenimim ve kişisel görüşüm, buna devam etmeye kararlı olduğu yönünde. Nasıl mı? Bizi yalancılıkla suçluyor. Bizi manipülatörlükle suçluyor... Neyde yalancı ve manipülatörüz? Hakemlik sistemiyle ilgili olarak gün be gün savunduğumuz şeyleri kanıtlayan görüntüler var."

Şöyle devam etti: "Bu meselede kişisel hiçbir şey yok, bunu söylüyorum çünkü Juanma Castaño'nun durumunda öyle görünüyor. Ve ben bunu kişisel bir mesele olarak görüyorum, çünkü kimse beni herhangi bir terör örgütüyle ya da bir terör örgütünü savunan veya savunmuş herhangi bir medya kuruluşuyla kıyaslamayacak. Ve şimdi size sesleniyorum, Álvaro de la Lama olarak: kimse beni bununla kıyaslamayacak. Özür diliyorsunuz, ama sonra... yalancılar ve manipülatörler. Bunun aksini kanıtlayan görüntüler var."