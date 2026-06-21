Avrupa’nın Brezilya’sı olarak anılan Portekiz Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki zayıf başlangıcının ardından, Cristiano Ronaldo hâlâ takımla ilgili tüm konuşmaların odak noktası olmaya devam ediyor.

Portekiz'in Demokratik Kongo ile oynadığı açılış maçında (1-1) Ronaldo'nun hayal kırıklığı yaratan performansı, maç sonrası karışık bölgede takım arkadaşı João Neves'in yaptığı açıklamalarla daha da kötüleşti. Neves, Ronaldo'nun sadece takımın bir oyuncusu olduğunu ve ona farklı muamele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar Portekiz kampında büyük bir tartışma yarattı. Bunun üzerine Ronaldo, geçen Cuma akşamı Portekiz milli takımından bazı oyuncularla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi: "Her zaman bir aradayız!" Bu paylaşım, Neves’in Suudi Al-Nassr yıldızının milli takımdaki rolüne ilişkin açıklamalarının ardından ortaya çıkan tartışmaya yönelik dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı.

Ancak asıl sürpriz, Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Francisco Conceição'nun, önümüzdeki Salı akşamı grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile oynanacak maç öncesinde Neves'in açıklamalarını tekrarlamasıyla yaşandı.

Conçissao, bugün Pazar günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bence gol atma söz konusu olduğunda Cristiano’nun rakibi yok. Topu ona paslamak zorunda hissetmiyoruz; en iyi pozisyonda olan oyuncuya pas veriyoruz. O da diğer tüm oyuncular gibi takıma yardımcı olmak için burada.”

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Consesao şunları ekledi: "Zengin kariyeri ve her gün sergilediği galibiyet hırsı sayesinde o, örnek alınacak bir isim. Sanki o gün son günüymüş gibi antrenman yapmak için muazzam bir motivasyona sahip."

Şöyle devam etti: “O tüm bu başarıları elde etmiş ve hâlâ bu kadar hevesliyse, bizim hevesimiz daha da büyük olmalı.”

Ancak açıklamalarının sonunda şunları vurguladı: “O da burada yardım etmek için bulunan bir başka kişi; takımın verimli çalışması için herkese ihtiyacımız var.”