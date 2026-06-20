Tartışma alevleniyor: Almirón neden ağzını kapattığı için oyundan atıldı… Messi ise neden cezadan kurtuldu?

2026 Dünya Kupası’nda yeni “Prestiani Yasası”nın uygulanması, Paragvaylı Miguel Almirón’un ağzını kapattığı için oyundan atılmasıyla geniş çapta tartışmalara yol açtı. Öte yandan, Arjantinli Lionel Messi aynı eylemi gerçekleştirmesine rağmen cezadan kurtuldu; bu durum, yasanın uygulanma kriterleri ve dostane konuşmalar ile kışkırtıcı konuşmalar arasındaki fark konusunda soru işaretleri yarattı.

"GiveMeSport" sitesine göre, eski Newcastle oyuncusu Almirón, Paraguay'ın Türkiye'yi 1-0 yendiği maçta, bir Türk oyuncuyla yaşadığı kışkırtıcı sözlü tartışma sırasında ağzını kapattığı video yardım sistemi (VAR) tarafından tespit edilince, Dünya Kupası tarihinde ağzını kapattığı için oyundan atılan ilk oyuncu oldu.

Hakem, Paragvaylı oyuncuya doğrudan kırmızı kart göstermeden önce video yardım ekranına başvurdu. Bu, geçtiğimiz Mayıs ayında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarının 2026-2027 versiyonuna yapılan değişikliklerle eklenen “Prestiani Kuralı”nın ilk fiili uygulaması oldu.

Yeni kuralın 12. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, rakibe kışkırtıcı, alaycı veya hakaret içeren bir şekilde hitap ederken ya da kışkırtıcı, hakaret içeren veya alaycı bir durumda bulunan oyuncular, yedekler veya oyundan çıkarılan oyuncular, ağızlarını (eli, kolu veya formasıyla) kapatırsa oyundan atılmalıdır.

Yeni kural, oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatarak hakaret içeren veya ırkçı yorumları gizlemesini önlemeyi amaçlıyor ve Benfica’nın Portekizli oyuncusu Gianluca Prestiani ile Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinícius Júnior arasında yaşanan ve ırkçılık suçlamalarına yol açan olayın ardından getirildi.

Ancak en büyük tartışmayı, Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi’nin, ülkesinin Cezayir’e karşı oynadığı ve Tango’nun 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan açılış maçında konuşurken elini ağzına koyduğu bir fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılması yarattı.

Fotoğrafın netliğine rağmen, hakem ya da video yardımcısı (VAR), 39 yaşındaki Messi’ye karşı herhangi bir işlem yapmadı. Bu durum, birçok taraftar ve yorumcunun Arjantinli yıldızın hakemler ve yetkililer tarafından ayrıcalıklı muamele gördüğü iddiasında bulunmasına neden oldu.

Bu, Messi’nin bu turnuvada cezasız kaldığı yönünde suçlandığı ilk sefer değil; zira pek çok kişi, aynı maçta Cezayirli savunma oyuncusu Issa Mendy’ye yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart görmemesinin şans eseri olduğunu düşünüyordu.

Ancak “RMC” sitesine göre, eski uluslararası hakem ve FIFA Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, kuralın uygulanmasıyla ilgili kesin bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: “Konuşma dostane ise, herhangi bir sorun olmadan devam edebilirler. Ancak konuşma düşmanca ise, bu durum tamamen yasaktır.”

Colina, örneğin soyunma odasına giderken takım arkadaşıyla sessizce konuşmak için ağzını kapatan bir oyuncunun cezalandırılmayacağını da ekleyerek, kuralın uygulanmasında bağlam ve niyetin belirleyici faktörler olduğunu vurguladı.

Messi’nin cezalandırılmamasının olası açıklaması da burada yatıyor; hakem, Messi’nin konuşmasının kışkırtıcı veya hakaret içeren nitelikte olmadığını değerlendirmiş olabilir. Oysa Almirón’un durumunda, rakibiyle sözlü bir tartışma içinde olduğu açıktı.

Ancak bu açıklama herkesi ikna etmedi; kuralın uygulanmasındaki bu bariz çelişki, sosyal medya platformlarında öfke dalgasına yol açtı ve kullanıcılar, uygulama kriterlerinde daha fazla şeffaflık ve netlik talep etti.

Bu kuralın “müsabakaların takdirine bağlı olarak uygulanabilir” olduğunu belirten düzenlemeye dikkat çekmek gerekir; bu da her turnuva veya ligin kendi yönetmeliklerine bu kuralı dahil etmesi gerektiği anlamına gelir ve farklı müsabakalar arasında uygulamadaki bazı farklılıkları açıklayabilir.

Eleştirenler ise, uygulamadaki bu esnekliğin farklı yorumlara kapı açabileceğini ve büyük yıldızların özel koruma altında olduğu, daha az tanınan oyuncuların ise aynı eylemler için daha sert cezalandırıldığı yönündeki algıyı pekiştirebileceğini savunuyor.