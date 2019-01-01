Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Tarsus İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Mersin Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 

İki takım daha önce 22 şubat 2006 tarihinde Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Maç Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
Tarih 30 Ekim Çarşamba
Saat 20:30

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Muhtemel 11'ler

Tarsus İdman Yurdu: Barış, Sefa, Mehmet, Yakup, Onur, İbrahim, Samet, Erkam, Emir Can, Ferhat, Alperen

Fenerbahçe: Altay, Murat, Sadık, Adil Rami, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Deniz, Alper, Mevlüt

 

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