Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Mersin Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmayı orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İki takım daha önce 22 şubat 2006 tarihinde Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
|Maç
|Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
|Tarih
|30 Ekim Çarşamba
|Saat
|20:30
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Muhtemel 11'ler
Tarsus İdman Yurdu: Barış, Sefa, Mehmet, Yakup, Onur, İbrahim, Samet, Erkam, Emir Can, Ferhat, Alperen
Fenerbahçe: Altay, Murat, Sadık, Adil Rami, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Deniz, Alper, Mevlüt