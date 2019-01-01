Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası 4. Tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor.

Mersin Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.

İkici randevu

İki takım daha önce 22 şubat 2006 tarihinde Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

4. tura nasıl geldiler

Tarsus İdman Yurdu, 3. turda Darıca 'ni sahasında 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

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Fenerbahçe ise seri başı takımlar arasında olduğundan Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlıyor.

Fenerbahçe, Mersin'de coşkuyla karşılandı

Mersin'e gelen Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Burada kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek de verdi.