Tarmi: Felaketle sonuçlanan Dünya Kupası'ndan İran'ı elemek istiyorlar

İranlı forvet Mehdi Taremi, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımının maruz kaldığı kısıtlamalar nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘ya sert bir eleştiri yöneltti.

Bu eleştiri, İran'ın grup aşamasının üçüncü turunda Mısır ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi.

İran milli takımı, Dünya Kupası'nda en iyi üçüncü sırayı alan takımlar arasında yer alarak bir sonraki tura yükselip yükselemeyeceğini öğrenmeyi bekliyor.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Tarmi, "Bizi Dünya Kupası'ndan çıkarmak istiyorlar. Bu felaket bir Dünya Kupası. Bize kim yardım edecek?... Kimse yardım etmiyor. Hiç kimse" dedi.

Tarmi sözlerine şöyle devam etti: “Bu sorunu bizim için kim çözmeli? Kim? FIFA mı? FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda ile oynadığımız ilk maçta soyunma odamıza geldi ve tüm sorunları çözeceklerini söyledi, ancak gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı. Burada her şeye karşı mücadele etmek zorundayız.”

İran milli takımı, 5 puan toplayan Belçika ve Mısır’ın ardından 3 puanla 7. grubu üçüncü sırada tamamladı.