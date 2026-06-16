Tarmi: Dünya Kupası'nda bir felaket yaşıyoruz... FIFA'dan daha fazla yardım bekliyoruz

İran milli takımının kaptanı Mehdi Taremi, Yeni Zelanda maçı sona erdikten sonra Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun soyunma odasına gelerek takımı ziyaret ettiğini açıkladı.

İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na "Sovi Stadyumu"nda Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalarak başladı. Bu maç, heyecan verici bir siyasi nitelik taşıyordu ve Dünya Kupası tarihinin en gergin ve baskı dolu hazırlık dönemi olarak nitelendirilen bir sürecin ardından gerçekleşti.

"ESPN" tarafından öne çıkarılan açıklamalarda Tarmi, "Elbette bize yardım etmek istiyor, ancak mesele başka şeylerle de ilgili ve herkes bunun farkında. Bunu belirtmeme gerek yok, çünkü nerede olduğumuzu biliyorsunuz" dedi.

İran kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Bence FIFA bize daha fazla yardım etmeli. Gelecekte ne olacağını görelim."

Taremi, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj'ın yanı sıra diğer yönetim ve sağlık ekibi üyelerinin ABD'ye seyahat etmelerinin yasaklanmasından dolayı büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

Tarmi bu krizle ilgili olarak, "Her şey bizim için bir felaket" dedi.

İran milli takımı, Dünya Kupası'na katılımı konusunda aylarca süren gerginlik ve şüphelerin ardından, savaş halinde olduğu bir ülkede düzenlenen Dünya Kupası'na katılan ilk takım oldu.

İran'ın açılış maçını Los Angeles'ın banliyölerinde oynaması endişeleri daha da artırdı, çünkü bu şehir, 1979 İslam Devrimi'nin ardından birçoğunun yerleştiği, ülke dışındaki en büyük İranlı topluluğuna ev sahipliği yapıyor.

Tribünlerde İran milli marşı çalarken, sıcak karşılama tezahüratlarının arasına karışan duyulabilir yuhalama sesleri duyuldu, ancak maçın başlangıç düdüğü çalındığında İran milli takımı, 70.108 seyirciden oluşan kalabalıktan gürültülü bir destek aldı.