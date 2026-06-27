Tarmi: Amerika bizi Dünya Kupası’ndan dışlamak istiyor… Infantino bizi kandırdı

İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi, Mısır ile oynanan heyecan verici 1-1 beraberliğin ardından, “Pers Aslanları”nın 32’li turuna yükselme umutlarını askıya almasının ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve ABD yetkililerini ülkesini 2026 Dünya Kupası’ndan dışlamaya çalıştıkları yönünde açık suçlamalarda bulundu.

Maçın ardından karışık röportaj alanında konuşan Taremi, “Bizim açımızdan bakıldığında, FIFA ve ABD yetkililerinin bizi turnuvadan dışlamak istediğini hissediyoruz” dedi ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu doğrudan eleştirerek, “İlk maçın ardından gelip tüm sorunları çözeceğine söz verdi, ancak FIFA hiçbir şey yapmadı” diye ekledi.

İranlı yıldız, milli takımının karşılaştığı boğucu lojistik sorunlara değindi; bunların başında teknik kadro üyelerinin vize alamaması ve takımın maçlar arasında Tijuana’daki konaklama yerine yorucu yolculuklar yapmak zorunda kalması geliyordu.

Sert bir tonla şunları ekledi: “Bu kupa bir felaket. Bu koşullarda rekabet edemeyiz, bu adil değil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa, bu onların sorunu.”

Teknik direktör Amir Qalanoui ise ev sahibi ülkeyi, takımının temel haklarını elinden almakla suçlayarak şöyle konuştu: “Bize iki hafta önce gelmemize izin verselerdi, daha hazırlıklı ve fiziksel olarak daha iyi durumda olurduk, ancak bu hakkımızı elimizden aldılar.”

Saha tarafında ise, video yardımlı hakem (VAR), uzatma dakikalarında İran’ın galibiyet golünü, Şüayb Halilzade’nin birkaç santimetre farkla ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti; bu durum, o sırada Taremi’nin bir penaltı atışını kaçırdığı İran milli takımının hayal kırıklığını daha da derinleştirdi.

İran kaptanı sorumluluğu üstlenerek, “Eğer turnuvadan elenirsek, bu benim hatam olacaktır” dedi ve üçüncü sırayı alan en iyi takımlardan biri olarak tur atlamayı umduğunu belirtti.

İran, kaderinin belirleneceği önümüzdeki Cumartesi günü diğer grupların sonuçlarını beklerken, Tarmi ve Qalanoi’nin sert açıklamaları, turnuvaya katılan takımların yarıştığı koşulların adaleti konusunda geniş çaplı bir tartışma yarattı.