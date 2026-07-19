Tarihte ilk kez… Arjantin için Dünya Kupası finalinde utanç verici bir istatistik

Arjantin milli takımı, Pazar akşamı ABD’nin New York kentindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca İspanya kalesine hiçbir tehlike yaratamadı.

Maçın normal süresi golsüz berabere sonuçlandı ve iki takım, Dünya Kupası şampiyonunu belirlemek için uzatmalara gitti.

İspanya Milli Takımı, 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Arjantin Milli Takımı ise üst üste ikinci, tarihindeki dördüncü kez şampiyonluk kazanmayı hedefliyor.

90 dakika boyunca Arjantin milli takımı, İspanya oyuncularının büyük hakimiyeti ve kaleci Emiliano Martínez'in birçok tehlikeli şutu kurtardığı sürekli atak tehdidi karşısında, hücumda neredeyse hiç varlık gösteremedi.

İstatistik ağı “Opta”, Arjantin’in Dünya Kupası finalinde 90 dakika boyunca tek bir şut bile atamayan tarihteki ilk milli takım olduğunu belirtti.

Bu istatistik, İspanya milli takımının maçı ne kadar domine ettiğini ve Arjantin oyuncularının hücumda tamamen ortadan kaybolduğunu ortaya koyuyor.







