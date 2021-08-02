Tarihte ilk: Barcelona'da kadın futbolcular La Masia’da kalacak

Barcelona altyapısında top koşturan dokuz oyuncu, eğitimleri ile futbol kariyerlerini birleştirmek üzere La Masia Akademisi’ne yerleşti.

Barcelona, kadın futbolcuların da altyapı tesislerinde kalmasına izin verdi. Dokuz altyapı oyuncusu; Lucia Corrales, Berta Doltra, Judit Pujols, Ona Baradad, Laura Coronado, Meritxell Font, Martina Fernandez, Claudia Riumallo ve Alba Cano bundan böyle La Masia’da ikamet edecek.

Bu uygulamayla kulüp tarihinde ilk kez, kadın futbolcuların tesislerde kalıcı olarak yaşamasına olanak tanındı.

Ne söylediler?

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada; yaşanan bu gelişmenin ‘Barcelona’nın kadın futboluna ve cinsiyet eşitliğine verdiği önemi yansıttığı’ belirtildi.

Barcelona’da kadın futbolunun altyapıdan sorumlu koordinatörü Jordi Ventura, şu cümleleri kullandı.

“Bu tarihi bir an ve kulübün kadın sporuna verdiği önemin son örneği.”

“Kadın futbol takımımız 2015’te profesyonelliğe geçtiğinden bu yana çok büyük gelişmelere imza attık. Bu da kadın futbolu ve La Masia için geleceğe doğru dev bir adım.”

Barça’nın kadınları sahada tarih yazdı

Katalan ekibinin kadın futbol takımı geçen sezon tarihindeki altıncı La Liga şampiyonluğu kazanmıştı. Lluis Cortes yönetiminde ikinci Real Madrid’e 25 puan fark atan Barcelona, Şampiyonlar Ligi finalinde ise Chelsea’yi yenerek bu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Cortes’in sezon sonunda iki yıldır sürdürdüğü teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla koltuğu yardımcısı Jonatan Giraldez devraldı.

Barcelona yeni sezonu 5 Eylül’de evinde Granadilla ile oynayacağı maçla açacak.

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