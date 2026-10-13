Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynadığı maçta skoru açan isim Kylian Mbappe oldu. Brahim Diaz'ın pasıyla fileleri havalandıran Fransız yıldız, turnuvanın yeni sezonundaki yolculuğuna en iyi bildiği şekilde, yani gol atarak başladı ve kulüpler düzeyindeki en önemli kıtasal organizasyonda 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olan 27 yaşındaki Mbappe, turnuvada forma giydiği üç takımın formasıyla şu ana kadar 71 gol kaydetti. Fransız yıldız, 2020 sezonunun finalinde Bayern Münih'e 1-0 yenildikten sonra hâlâ bu kupayı kaldırmanın hayalini kuruyor.

Fransız yıldız, kulüpler düzeyindeki en önemli Avrupa turnuvasında 100. kez sahne alacağı maçta, topun ağlarla buluşma sesini duymanın keyfini yeniden yaşamaya ihtiyaç duyarak bu duraka geliyor.

Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni, 2016-2017 sezonunda Monaco formasıyla başladı ve genç yıldız o dönemde turnuvada iz bırakmaya koyuldu.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Mbappe'nin Bayer Leverkusen karşısındaki ilk görünümü, takım arkadaşı Tiemoue Bakayoko'nun yerine oyuna girmesinin ardından yalnızca 13 dakika sürdü ve şu anki takım arkadaşı Bernardo Silva ile sadece 5 dakika birlikte sahada kaldı. Turnuvadaki ilk golünü atabilmek için iki maç daha beklemesi gerekti; bu gol, takımının 5-3 kaybettiği Manchester City maçında geldi.

İşin ilginç yanı, o maç aynı zamanda Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldığı karşılaşma oldu. Monaco'nun ikinci golü olan bu gol, Fransız prenslik takımının 2-1 öne geçmesini sağladı.

Mbappe, savunmanın arkasına atılan ara pası aldıktan sonra topa sağ ayağıyla doğrudan vurdu ve kaleci Caballero'nun engelleyemediği güçlü bir şut çıkardı.

O günden bugüne Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde 99 maç oynadı ve bu maçlarda maç başına 0,71 gol ortalamasıyla 71 gol kaydetti.

Rakamları, oynadığı 99 maçın 49'unda fileleri havalandırdığını, yani forma giydiği maçların neredeyse yarısında gol attığını ve değişik yollarla kaleyi bulmayı başardığını ortaya koyuyor.

Bu istatistik, Mbappe'yi Şampiyonlar Ligi tarihinin gol kralları listesinde Raul ile eşit şekilde beşinci sıraya yerleştiriyor.

Önünde ise 140 golle Cristiano Ronaldo, 129 golle Lionel Messi, 109 golle Robert Lewandowski ve 90 golle Karim Benzema bulunuyor.

Mbappe'nin kayıtları, tek maçta 4 gol attığını gösteriyor; bu performansı, takımının 4-3 kazandığı Yunan ekibi Olympiakos karşısında sergiledi. O maçtaki gollerinin 3'ünü tek dokunuşla kaydetmesi, ceza sahası içinde hareket etmeyi ve atakları sonuçlandırmayı bilen bir forvet olduğunu yansıtıyor.

Ayrıca 4 hat-trick yaptı; bunların ikisi Real Madrid formasıyla Manchester City ve Almatı karşısında geldi. Buna 11 kez iki gol atması ve 33 farklı maçta 33 gol kaydetmesi de eklendi.

Mbappe, geçen sezon rakip kalelere 56 şut göndererek 15 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olmuştu.

Bu şutlardan 30'u kaleyi buldu; yani isabetli şutlarının yarısı yüzde 50'lik bir başarı oranıyla gole dönüştü. 13 şutu kalenin uzağına giderken, savunma oyuncuları 13 şutunu daha engelledi.

Mbappe artık en büyük kozunu mevcut dönemde acil bir ihtiyaca dönüştürmek zorunda. Zira Fransız yıldız, kendisi için alışılmadık bir durum yaşıyor; Jose Mourinho'nun her basın toplantısında kendisini açıkça savunmasına rağmen, Real Madrid taraftarları artık yaptığı hiçbir hatayı hoş görmüyor.

Real Madrid'in bu yıla son derece kötü başlamasının ardından, Mbappe'nin İspanya Ligi'nde 7 ve Inter karşısında 1 olmak üzere La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 8 gol atmasına karşın, tüm gözler sahadaki performansından çok saha dışındaki hayatına çevrilmiş durumda.

Son olarak, olası bir sakatlık nedeniyle Fransa Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından oyuncu, hazırlığını geri kazanması için çalışmayı sürdüren takım arkadaşlarından uzakta, Paris ve İsviçre'de görüntülendi. Fransa'da ise 2027 yazında takımdan ayrılabileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Roma karşısında Mbappe'nin yeniden fileleri havalandırması gerekiyor. Zira Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına yaklaşan Fransız yıldız, bu özel vesileyle kendisine bir hediye vermeyi umuyor.



