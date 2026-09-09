Bu sezon 2026-2027'de Roshn Ligi'nde altın şampiyonluğu kazanabilecek yalnızca iki kulüp kaldı; bunlar 6 haftayı hiç yenilgi almadan tamamlayan takımlar oldu ve başlarında İttihad kulübü yer alıyor.

İttihad ilk 6 haftada hiç yenilgi almadı; 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 14 puanla puan tablosunda üçüncü sırada yer aldı.

Ancak İttihad bu listede yalnız değil; bugün çarşamba günü Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Shabab'ı 2-1 mağlup eden Khaleej kulübü de kendisine katıldı.

İlk 6 haftada Khaleej, biri ilk haftada bizzat İttihad'a karşı olmak üzere 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde ederek 12 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer aldı.

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İstatistik ağı "Opta"ya göre bu, Khaleej kulübünün Suudi Roshn Ligi tarihindeki en iyi başlangıcı; kulüp geçen sezon ilk 6 haftada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 9 puanı geride bıraktı.

Böylece bu sezon Suudi Roshn Ligi'nde mücadele eden tüm takımlar, Hilal, Nassr ve Ahli dâhil olmak üzere yenilgi aldı; İttihad ve Khaleej bunun istisnası oldu. Bu da yalnızca bu iki takımın altın şampiyonluğu kazanabileceği anlamına geliyor.

Altın şampiyonluk terimi, bir takımın hiç yenilgi almadan kazandığı unvan için kullanılıyor. Profesyonellik döneminde bu başarıya yalnızca Hilal ve Shabab ulaşmıştı; ancak "Lider" bunu iki kez gerçekleştiren tek takım olma özelliğini taşıyor.