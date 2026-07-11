Tarihin en kötüsü… Norveç maçı öncesinde İngiltere’yi rahatsız eden Dünya Kupası kompleksi

İngiltere milli takımı, çeyrek finalde Norveç ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde, Dünya Kupası’nda tarihsel bir kompleksle boğuşuyor.

İngiltere milli takımı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın çeyrek final turunda, gece yarısı ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda Norveç milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

"Prime Video"ya göre, İngiltere milli takımı, daha önce 10 kez bu tura yükselmiş olmasına rağmen, Dünya Kupası çeyrek finalleri tarihindeki en kötü sicile sahip takımdır.

"Üç Aslanlar" bu turu yalnızca 3 kez geçebilmiş, diğer yedi maçta ise turnuvaya veda etmek kaçınılmaz sonuç olmuş ve bu da onları Dünya Kupası çeyrek finallerinde en çok elenen milli takım yapmıştır.

İlk turu, ilk ve tek şampiyonluklarını kazanmadan önce 1966 Dünya Kupası’nda Arjantin’i 1-0 yenerek geçtiler; ikincisini ise 1990 Dünya Kupası’nda Kamerun’u 3-2 yenerek, sonuncusunu ise 2018’de İsveç’i 2-0 yenerek başardılar.

Buna karşılık, İngiltere milli takımı çeyrek finalde 3 Avrupa takımı karşısında elendi: 1970'te Almanya'ya 2-3, 2006'da Portekiz'e penaltı atışlarında ve son olarak da geçen Dünya Kupası'nda Fransa'ya 1-2 yenildi.

Diğer dört eleme ise ikisi Brezilya’ya karşı (1962’de 1-3 ve 2002’de 1-2), biri 1954’te Uruguay’a karşı 2-4 ve diğeri de 1986’da Arjantin’e karşı 1-2’lik skorlarla gerçekleşti.