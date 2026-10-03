Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Hırvat Zlatko Dalic, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Umman Milli Takımı ile yapacağı karşılaşma öncesinde üzücü bir haber aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, bugün cumartesi günü, Körfez turnuvasının yarı final turunda Umman Milli Takımı ile Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına yaklaşık yarım saat kala, UEFA Uluslar Ligi'nde çetin bir maç sona erdi; İngiltere Milli Takımı, üçüncü grup müsabakalarının üçüncü hafta mücadelesinde Hırvatistan Milli Takımı'nı 7-0 mağlup etti.

"Stats Foot" ağına göre, bu ağır yenilgi Hırvatistan Milli Takımı tarihinin en kötüsü oldu.

Bu ağır yenilgi, Dalic'in Hırvatistan Milli Takımı'nın başından ayrılmasının yalnızca 3 ay sonrasında geldi; yerine vatandaşı Slaven Bilic geçerken, kendisi Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı çalıştırmaya gitti.

Hırvatistan Milli Takımı, Dalic ile birlikte altın bir dönem yaşadı; onu 2017 yılından itibaren 9 yıl boyunca çalıştırdı ve Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ikinciliğe, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda ise üçüncülüğe taşıdı.