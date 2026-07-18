"Tarihin en iyisi"... Piqué, Dünya Kupası finali öncesinde Messi ile yaşadığı anlaşmazlıkları bir kenara bırakıyor

Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu Gerard Piqué, 2026 Dünya Kupası finalinde iki takımın karşılaşmasından önce Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi’yi överek onu tarihin en iyi futbolcusu olarak nitelendirdi.

İspanya Milli Takımı, yarın Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Piqué, "ESPN" kanalına verdiği demeçte bu maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Messi, yaşı nedeniyle kimsenin beklemediği bir anda Dünya Kupası'nı arka arkaya iki kez kazanmayı başarırsa, bu muhteşem bir hikaye olacak."

Piqué sözlerine şöyle devam etti: “İspanya olarak 2010 yılında zaten kazandık; bu, kariyerimin en güzel deneyimlerinden biriydi. Bir kez daha kazanabilirsek, bu gerçekten muhteşem bir şey olur.”

Arjantinli yıldız karşısında nasıl savunma yapılacağına ilişkin olarak Piqué şunları söyledi: “Messi tarihin en iyi oyuncusu. Onu marke etmek için bir, iki ya da üç oyuncu koymanızın bir önemi yok, çünkü o, ister gol atarak, ister asist yaparak, ister bir takım arkadaşını boş bırakarak olsun, takımına avantaj sağlayacak bir yol bulacaktır.”

Ardından şunları ekledi: “Bence İspanya milli takımı kendi oyun stilini oynamalı ve onu bu noktaya getiren yüksek pres, top hakimiyeti ve maçı kontrol etme tarzına sadık kalmalı.”

Şöyle devam etti: “Böyle olursa, Arjantin topu elinde tutmakta daha fazla zorluk çekecek ve Leo ceza sahası yakınlarında olmazsa, İspanya belki biraz daha üstünlük sağlayabilir.”

Piqué’nin Messi hakkındaki bu açıklamaları, son yıllarda ikisi arasında gergin bir ilişki olmasına rağmen geldi. Özellikle de Arjantinli yıldızın 2021’de Barcelona’dan ayrılmasından bu yana bu gerginlik devam ediyor; Messi, eski İspanyol savunmacının ayrılışında kışkırtıcı rol oynadığını düşünüyor.

Öte yandan, eski Barcelona savunmacısı, İngiltere milli takımını örnek gösterdi. İngiltere, Arjantin karşısında 1-0 öne geçtikten sonra savunmaya çekilmiş, maçın son dakikalarında iki gol yemiş ve Dünya Kupası'ndan yarı finalde elenmişti.

Piqué şöyle açıkladı: “İngiltere harika bir örnek. İlk 55 ya da 60 dakikada ilk golü attılar ve sahayı domine ediyorlardı, ancak daha sonra geriye çekildiler ve bence bu bariz bir hataydı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya milli takımı bunu yapmayacak, çünkü belirli bir oyun tarzı var ve maçı bildiği şekilde oynamalı."