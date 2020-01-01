"Tarihin en iyisi Messi'ye saygısızlık etmemeliydim"
Şampiyonlar Ligi'nin en büyük geri dönüşlerinden birini Barcelona'ya karşı gerçekleştiren Liverpool'lu Andy Robertson, o unutulmaz akşama dair konuştu.
2018-19 Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Liverpool, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Barcelona'yı Anfield'da 4-0'lık skorla geçti ve adını finale yazdırdı.
That Peter Crouch Podcast kanalına o karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Robertson, maç boyu Lionel Messi'ye karşı olan tutumundan pişmanlık duyduğunu dile getirdi:
"Fabinho ile beraber Messi'yi kovalıyorduk ve ikimiz de kendimizi yerde bulduk. Ayağa kalkarken Messi'nin saçını çekip onu biraz rahatsız ettim. Tabii ki çok hoşuna gitmedi. Bu kesinlikle bir daha yapmayacağım bir şey. Tarihin en iyisi Messi'ye saygısızlık etmemeliydim. Açıkçası düşünmüyordum. Zaten düşünseydim bunu yapmazdım."
Barcelona'yı unutulmaz bir geri dönüşle mağlup eden Liverpool, finalde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.