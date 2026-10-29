Ballon d'Or ödülü, geçtiğimiz dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı yetkilileri arasındaki gergin ilişkiyi onardı.

Fransız dergisi "France Football", dün çarşamba günü, Ronaldo'nun 2008 yılında Manchester United ile kazandığı Ballon d'Or ödülü üzerinden, Ballon d'Or kazananlar tarihinin en iyi oyuncusu olarak "BOAT" ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Portekizli yıldız, oylama yoluyla ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin önünde yer aldı; "Pire", 2012 yılında Barcelona ile kazandığı Ballon d'Or üzerinden ikinci sırada kaldı.

Ronaldo'nun ödüle layık görülmesi, Portekiz Milli Takımı'nın "X" sitesindeki resmi hesabını onu tebrik etmeye yöneltti ve şu ifadeler paylaşıldı: "2008'den sonsuza dek, tarihin en iyi Ballon d'Or'u Portekizlidir, tebrikler kaptan."

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Bu tebrik, Ronaldo'nun Avrupa Uluslar Ligi'ndeki Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle geçtiğimiz milli ara döneminde yaşanan krizden bu yana, Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı arasında yeni bir bağ niteliği taşıyor.

Ronaldo, Danimarka maçından önce Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı; futbol federasyonu daha sonra kendisine, bir sonraki milli aradan önce sona erecek şekilde 30 gün men cezası vermeye ve 255 euro para cezası kesmeye karar verdi.

Ayrıca Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus, "Madeira füzesi"ni önümüzdeki kasım ayındaki milli ara döneminde yer almak üzere genişletilmiş ön listeye dahil etmeye karar verdi.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarihinin en öne çıkan oyuncusu olarak kabul ediliyor; takımın 2016 Avrupa Uluslar Kupası ile 2019 ve 2025 Avrupa Uluslar Ligi olmak üzere 3 kupa kazanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, milli takımın tarihi gol kralı konumunda.