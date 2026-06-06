Tarihin en iyi oyuncuları mı? "Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, ben ve Ronaldo"

Romário de Souza Faria, kısaca Romário, The Guardian'a verdiği röportajda kendisini tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak gördüğünü belirtti. Eski PSV oyuncusu, tarihte kendisinden daha iyi olduğunu düşündüğü sadece dört oyuncu olduğunu söylüyor.

Romário şu sıralar siyasi kariyeri ve YouTube kanalıyla meşgul. Kanalında Iker Casillas, Xavi ve Wayne Rooney ile yaptığı röportajlar da yer alıyor. Eski forvet, "Bu Romário TV olayı hayatımda yepyeni bir şey" diyor.

"Bu kesinlikle geçmişimle yeniden bağlantı kurmanın bir yolu. 2006'da futbolu bıraktım. Röportajcı olarak üstlendiğim bu rol, özellikle benim neslimden insanlarla röportaj yaptığımda, yaşadığım anlara beni doğrudan geri götürüyor."

Şu anda 60 yaşında olan Romário, Avrupa kariyerine 1988'de Vasco da Gama'dan transfer edildiği PSV'de başladı. Eindhoven'da beş yıl geçirdikten sonra FC Barcelona'da bir dünya yıldızı oldu. Transferinden bir yıl sonra dünya şampiyonu oldu ve 1994 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi.

Romário, kendine yüksek değer biçmesiyle tanınıyor ve The Guardian ile yaptığı röportajda bunu doğruluyor. "Kendimi tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak görüyorum. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, ben ve Ronaldo. Hepsi bu. Kendime 11 puan veriyorum."

Romário, futbolu bıraktıktan sonra Brezilya'daki statüsünün daha da arttığına inanıyor. "Bence daha da önemli hale geldim. Yıllar önce Romário, Ronaldo vardı... Ama bugün kimse yok."

"Bu yüzden biz önemli olmaya devam ediyoruz. Brezilya futbolu için bu kadar önemliyiz, çünkü bizim zamanımızda başarılıydık ve ülkeyi layıkıyla temsil ettik. Ne yazık ki bugünlerde kimse bunu yapmıyor," diyor Romário.

Romário, bu nedenle mevcut Brezilyalı nesle eleştirel yaklaşıyor. "Brezilya'nın kulüplerinde iyi performans gösteren oyuncuları var. Premier League ve LaLiga'da mükemmel oynuyorlar. Takımlarında kahramanlar. Ama Brezilya forması giydiklerinde başarısız oluyorlar."

Buna rağmen Romário, Dünya Kupası'nda Seleção için şans gördüğünü belirtiyor. "Umarım bu durum artık geride kalır ve kulüplerinde gösterdikleri performansın en az yüzde seksenini sahada sergileyebilirler. Bunu başarabilirlerse, Brezilya şampiyonluk şansına sahip olur," diyor O Baixinho.