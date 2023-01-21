Gözaltına alınan Brezilyalı oyuncunun, kulübüyle olan ilişkisi kesildi.

Alves, 30 Aralık'ta Barcelona'da bir gece kulübünde bir kadının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine tutuklanmıştı.

Suçlamaları reddeden 39 yaşındaki oyuncu, aynı gün gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

Ve daha sonra kefaletsiz olarak tutuklanmasına karar verildi.

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Sözleşmesi feshedildi

Bunun üzerine Liga MX ekibi Pumas, yıldız oyuncusunun Temmuz 2023'te sona erecek olan sözleşmesini feshederek yaşanan olaya duyarsız kalmadı.

Kulüp başkanı Leopoldo Silva, Cuma akşamı basına yaptığı kısa açıklamada, tecrübeli Brezilyalı oyuncunun artık kulübün bir parçası olmadığını duyurdu.

Dani Alves, geçen yıl Temmuz ayında Meksika ekibine katıldı ve 13 kez forma giydi.

En son 8 Ocak'ta Liga MX Clausura'nın ilk maçında forma giydi. Sonraki hafta Santos Laguna'ya 3-0 yenildiklerinde takımda yoktu.

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Alves ne söyledi?

Brezilyalı oyuncu, Barcelona'daki bir gece kulübüne yaptığı ziyaretin ardından kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek şunları söyledi:

"Evet, oradaydım. Birçok insanla birlikte eğleniyordum. Beni tanıyanlar dans etmeyi sevdiğimi bilir. Başkalarının alanını işgal etmeden dans ediyor ve eğleniyordum.

"O kadının kim olduğunu bilmiyorum. Bir tuvalete gidersin ve orada kimin olduğunu sormana gerek kalmaz.

"Hiç kimsenin alanını işgal etmedim. Bunu bir kadına veya bir kıza nasıl yapacağım? Hayır, Tanrı aşkına!”