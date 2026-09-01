Arjantinli Enzo Fernandez, iki kulübün 125 milyon sterlin değerinde bir anlaşmaya varmasının ardından, yaz transfer döneminin son saatlerinde Chelsea'den Manchester City'ye transferini tamamladı.

Manchester City, bugün çarşamba sabahının erken saatlerinde yayımladığı resmi açıklamada Enzo Fernandez'in 5 yıllığına takıma katıldığını duyurdu.

Enzo'nun transferi, Manchester City'nin toplam değeri 65 milyon sterline ulaşan bir anlaşmayla kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi Everton'dan kadrosuna kattığını açıklamasından iki saatten kısa bir süre sonra geldi.

Enzo, Isak'ı yakaladı

"The Sun" gazetesine göre bu transfer, daha önce Liverpool'un Alexander Isak'ı transfer ederek kırdığı, Premier Lig tarihinin en pahalı transfer rekoruyla eşitlendi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Manchester City ile uzun süreli sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçti ve böylece yaz döneminde Pep Guardiola'nın yerine takımın başına geçen, Chelsea'deki eski teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca ile yeniden çalışacak.

Manchester City, Fernandez'i kadrosuna katmak için Chelsea ile doğrudan görüşmelerine pazartesi günü başlamış, ardından transferi son teklif tarihinden önce sonuçlandırmak amacıyla müzakereler transfer döneminin son saatlerinde hızlanmıştı.

Fernandez, mart ayından bu yana Chelsea'den ayrılmak için baskı yaparken, Maresca ise onu orta saha için, özellikle yaz döneminde bu bölgeden bir dizi oyuncunun ayrılmasının ardından, temel bir takviye olarak görüyordu.

Chelsea, en az 120 milyon sterlinlik teklifler almak için 14 Ağustos'a kadar süre tanımasının ve Manchester City'nin bu süre zarfında herhangi bir teklif sunmamasının ardından oyuncusunun kalacağını daha önce öngörüyordu; ancak transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla işler değişti.

Enzo'nun City'ye imza attıktan sonraki ilk sözleri

Enzo, imzanın ardından yeni kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester City, son yıllarda İngiltere'nin en başarılı kulübü. Her oyuncu böyle bir kulübün parçası olmak ister, çünkü herkes Manchester City'nin sahip olduğu yönetimin ne kadar kaliteli olduğunu biliyor."

Şunları ekledi: "Burada olmaktan daha mutlu olamazdım ve takıma kupa kazanmaya devam etme konusunda yardımcı olma mücadelesine hazırım. Bu, başarı için yaratılmış bir kulüp. Takımın kadrosuna baktığınızda her mevkide kaliteyi bulursunuz. Yeni takım arkadaşlarımdan öğrenmek ve daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Seviyemi sürekli geliştirmeye her zaman özen gösteririm. Benimle çalışan herkes, her gün antrenmanlarda ne kadar çok çalıştığımı ve maçlarda ne kadar çok şey ortaya koyduğumu bilir. Elimdeki her şeyi veririm ve şimdi kulübe katıldığıma göre bunu yapmaya devam edeceğime dair Manchester City'ye söz verebilirim."

Arjantinli oyuncu şöyle devam etti: "Hugo'ya, Enzo'ya, Khaldoon'a ve Manchester City'de bu transferi mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana duydukları güvenin karşılığını vermek ve bunu en kısa sürede kanıtlamak istiyorum."

Duygu dolu bir veda

Fernandez ayrıca sosyal medya hesaplarından Chelsea taraftarlarına duygu dolu bir mesajla veda etti ve bu mesajda Stamford Bridge'den ayrılmadan önceki günlerin ne kadar zor geçtiğini paylaştı.

Şöyle yazdı: "Bilmenizi isterim ki bu günler benim için kolay olmadı, bu satırları yazmak da kolay değil. İşin gerçeği iyi durumda değildim."

Şunları ekledi: "Üç yıl önce Cobham ve Stamford Bridge benim ve ailem için bir yuva oldu. İnsanlara, formaya ve bu muhteşem kulübün armasına bağlandım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunca yıl boyunca bana ve aileme verdiğiniz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Bu kadro size mutlu olmanız için daha pek çok sebep verecek ve ben de sizin için mutlu olacağım, bundan asla şüpheniz olmasın."

Şöyle tamamladı: "Kalbimde her zaman kalacaksınız, sevgili Chelsea taraftarları. Sizin için her zaman en iyisini dileyeceğim. Her zaman mavi. Teşekkürler Chelsea."

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Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso ise Fernandez'in geleceği konusunda büyük ölçüde sessiz kalmayı tercih etti; oyuncunun bir maçta takım kadrosundan çıkarılmasının ardından ayrılma ihtimali sorulduğunda böyle davrandı.

İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Göreceğiz. Takım için en iyisini istiyoruz, kararlarımızı bu yüzden aldık ve salı akşamına kadar olabilecek her şeyin farkında olmamız gerekiyor."

Şunları ekledi: "Emin değiliz ve tüm senaryolara hazırlanıyoruz, ancak ne olursa olsun, çarşambadan itibaren tüm Premier Lig maçlarında yarışmak için yeterince iyi bir takıma sahip olacağımızdan eminim."

Fernandez, geçtiğimiz ocak ayında Maresca'nın görevinden alınmasının ardından Chelsea yönetimini daha önce eleştirmiş ve teknik direktörün sezon ortasında ayrılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Daha önceki açıklamalarında şöyle demişti: "Bunu anlamıyorum. Bazen biz oyuncuların anlamadığı, işleri nasıl ve hangi yöntemle yönetmeye çalıştıklarına dair şeyler oluyor."

Şunları eklemişti: "Ayrılığının bizi çok üzdüğü çok açık, özellikle sezon ortasında, çünkü bu her şeyi kesip atıyor. Bir kimliğimiz vardı ve o bize net bir sistem sunuyordu, futbolun iyi ve kötü dönemleri olsa bile."

Fernandez, ocak 2023'te Benfica'dan 106 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılmıştı; bu transfer o dönem İngiltere rekoru niteliğindeydi ve oyuncu kulüple UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazandı.

Oyuncu ve menajeri, eski Arjantin millî oyuncusu Javier Pastore, yaz döneminde ayrılma isteğini kamuoyuna açıkça duyurmuştu; bu sırada ismi Real Madrid ile de anılmış, ancak İspanyol kulübü transferi gerçekleştirmeye çalışmadığını teyit eden bir açıklama yayımlamıştı.