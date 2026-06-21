Tarihi skandalın ardından... Tunus Futbol Federasyonu'nda acil toplantı

Tunus Futbol Federasyonu, İsveç’e (5-1) ve Japonya’ya (0-4) karşı aldığı iki ağır yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin yarattığı etkileri değerlendirmek üzere Pazar akşamı Meksika’daki “Kartaca Kartalları”nın konaklama yerinde acil bir toplantı düzenleyecek.

Tunuslu "Mozaïque" radyosu, toplantının, Mevzü el-Nasser başkanlığındaki mevcut federasyonun istifasını talep eden ve Tunus futbolunu vuran arka arkaya gelen başarısızlıkların sorumluluğunu ona yükleyen benzeri görülmemiş bir taraftar baskısı altında yapıldığını bildirdi.

Tunus milli takımı, ilk turda İsveç’e 5-1 yenildikten sonra, ikinci turda Japonya’ya 4-0’lık bir hezimet yaşadı ve hiçbir puan alamadan grup aşamasında turnuvadan elendi.

Kaynaklar, alınacak kararların niteliği hakkında bilgi vermedi; ancak gözlemciler, yeni bir federasyon seçimi yoluyla yeni bir sayfa açılmasını ve Tunus futbolunu kurtarmak için kapsamlı bir reform projesinin başlatılmasını talep eden taraftarların öfkesi karşısında kararlı adımlar atılmasını bekliyor.

Ocak 2025’te seçilen El-Nasser, arka arkaya yaşanan üç başarısızlığın sorumluluğunu üstleniyor: 2025 Arap Kupası’ndan erken elenme, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda elenme ve ardından 2026 Dünya Kupası’nda sadece iki tur sonra yaşanan utanç verici elenme; bu, turnuva tarihindeki en kötü Tunus performansı olarak kayıtlara geçti.