Arjantinli yıldız Lionel Messi, dün Pazartesi akşamı Avusturya’yı 2-0 mağlup ettikleri maçta attığı iki gol sayesinde, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak 18 gole ulaşarak futbol tarihindeki efsanevi konumunu pekiştirdi.

Bu tarihi başarı, önceki rekorun sahibi Alman efsane Miroslav Klose’yi, Messi’yi kamuoyu önünde tebrik etmeye ve onu sıcak bir şekilde övmeye sevk etti; Klose, rekorunun kırılmasını tam bir sporcu ruhuyla kabul etti. Klose, 2014 Dünya Kupası’nda yarı finalde Almanya’nın Brezilya’yı 7-1 mağlup ettiği tarihi galibiyette attığı gollerle bu rekoru tek başına elinde tutmuştu.

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesine verdiği özel demeçte Klose, "Benim için Lionel Messi, tüm zamanların en iyi futbolcusu. Tebrikler kahramanım!" diyerek Arjantinli yıldızı "dahi" olarak nitelendirdi.

Bu tarihi bayrak devri, 2026 Dünya Kupası maçları sırasında gerçekleşti; Messi, önce Cezayir milli takımına karşı attığı üç golle (hat-trick) rekoru egale etti, ardından da iki gol atarak ülkesini Avusturya’ya karşı 2-0 galibiyete taşıyarak tarihi liderliğe yükseldi.

Klose, unvanını Messi’ye kaptırmadan önce bile ona duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi. Bu rekorun er ya da geç kırılacağını öngördüğünü vurgulayan Klose, bunu başaran kişinin Arjantinli yıldız olması nedeniyle mutluluğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Bu rekor er ya da geç kırılacaktı ve bunu Messi'nin kırmış olmasından dolayı çok mutluyum."