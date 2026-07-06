Tarihi rekoru kırdı… İspanya, Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı

İspanya milli takımı, Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş bir savunma rekoru kırarak sakin bir şekilde tarihe adını yazmaya devam etti ve gücünün sadece top hakimiyeti, gol fırsatları yaratma ve gol atma ile sınırlı olmadığını, kendi kalesi önünde de olağanüstü bir sağlamlık sergilediğini kanıtladı.

İspanya Milli Takımı, Pazartesi akşamı oynanan 16 turu maçında Portekiz ile karşılaştığında, Dünya Kupası finallerinde üst üste 600 dakika gol yemeden tamamlayarak, Mr. Chip’in istatistiklerine göre turnuva tarihindeki en uzun gol yememe serisini gerçekleştirdi.

Bu rakamla İspanya Milli Takımı, 557 dakika boyunca kalesini gole kapatan İsviçre Milli Takımı'nın ve ardından 550 dakikaya ulaşan İtalya Milli Takımı'nın rekorlarını geride bırakarak dünya rekorunu tek başına elinde tuttu.

"La Roja"nın Dünya Kupası'nda en son gol yediği maç, 1 Aralık 2022'de Katar'da grup aşamasında Japonya'ya 2-1 yenildiği karşılaşmaydı.

İspanya milli takımı bu gece Portekiz’i mağlup ederek Lamine Yamal’ın takım arkadaşlarıyla birlikte çeyrek finale yükseldi; burada bugün Salı sabahı oynanacak ABD-Belçika maçının galibini bekliyor.

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