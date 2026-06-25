Tarihi rekorlarını eşitlemiş olmalarına rağmen… Ochoa neden Ronaldo ve Messi gibi efsaneler rozetini takmıyor?

Deneyimli Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasına çağrılan nadir oyuncular arasına girerek dünya futbol tarihine adını yazmaya devam ediyor; ancak FIFA’nın turnuvada rekor sayıda katılım gösteren oyunculara verdiği “Efsaneler” unvanını henüz taşımıyor.

Arjantin ve Portekiz'in kaptanları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, sırasıyla 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarının ardından bu yılki turnuvada altıncı kez yer aldılar ve bu yılki turnuvanın grup aşamasının ilk iki maçında forma giydiler.

İki yıldız, bu rekor başarılarını onurlandırmak amacıyla formalarının üzerinde FIFA rozeti ile sahaya çıktı.

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Buna karşılık, Ochoa, Meksika’nın Güney Afrika ve Güney Kore ile oynadığı maçlarda kadroda yer almadı; ancak bu Perşembe sabahı A Grubu’nun üçüncü turunda Çekya ile oynanan maçta yedek olarak oyuna girdi, ancak aynı onura layık görülmedi.

Ochua, 2006 Almanya Dünya Kupası’ndan 2022 Dünya Kupası’na kadar tüm turnuvalarda Meksika milli takım kadrosunda yer almış olsa da, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) onu resmi olarak 6 Dünya Kupası’nda yer almış oyuncular arasında sınıflandırmıyor.

FIFA neden Ochoa’nın altı kez Dünya Kupası’nda yer aldığını kabul etmiyor?

Cevap, FIFA yönetmeliklerinde yatıyor. İspanyol "AS" gazetesinin vurguladığı üzere, bir oyuncunun Dünya Kupası'ndaki resmi katılımının sayılabilmesi için, turnuvadaki maçlardan birinde en az bir dakika da olsa fiilen oynaması gerekiyor.

Ochua, 2006 Almanya ve 2010 Güney Afrika Dünya Kupaları’nda Meksika kadrosunda yer alsa da o dönem hiçbir maçta forma giymedi. Bu da, altı kez Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen FIFA’nın ona sadece dört fiili katılım saydığı, altı değil, anlamına geliyor.

Bu ayrıntı, taraftarlar arasında tartışma konusu oldu; zira pek çok kişi, bir Dünya Kupası'nda sahaya çıkmamış olsa bile, arka arkaya altı Dünya Kupası'nda kadroda yer almanın başlı başına olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyor.

İstatistiksel tartışmalar bir yana, Ochoa, özellikle 2014 ve 2018 Dünya Kupaları’nda ülkesinin milli takımının parlak performansında önemli bir rol oynayarak, birçok Dünya Kupası turnuvasında dikkat çekici performanslar sergilemiş olması nedeniyle Meksika futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

FIFA kayıtları şu ana kadar ona altı Dünya Kupası’nda yer almış bir oyuncu statüsü vermese de, Meksika tarihinin en büyük kalecilerinden biri olarak konumu sağlam görünüyor; ancak bu olağanüstü başarısının tam olarak tanınması konusu tartışmaya açık kalmaya devam ediyor.