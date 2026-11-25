İngiliz yıldız Jude Bellingham, Avrupa'daki kritik maçlarda takımın en etkili silahlarından birine dönüşerek Real Madrid'in kayıtlarındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Milli orta saha oyuncusu, Real Madrid'in Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı 5-1 yendiği maçta gecenin yıldızı oldu. Real Madrid, Santiago Bernabéu'da ilk yarıdaki geriliğini farklı bir galibiyete çevirmeyi başardı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Bellingham, teknik direktör José Mourinho tarafından ikinci yarının başında oyuna alındı ve Real Madrid'in geri dönüşünün en önemli isimlerinden biri oldu. Beklenen katkıyı sağlayan İngiliz oyuncu, ev sahibinin üstünlüğünü pekiştiren harika bir gol attı.

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Bu golle Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 11'e çıkaran Bellingham, Defensa Central'ın haberine göre kulüp adına bu turnuvada en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu ve kendisinden önce beyaz formayı giyen tüm İngiliz oyuncuların toplamını geride bıraktı.

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Bellingham, tek başına kulüp tarihinin önemli isimlerinin toplamını aştı. David Beckham iki, Steve McManaman beş, Michael Owen bir ve Jonathan Woodgate de bir gol atmıştı. Bu isimlerin kıta turnuvasındaki toplam gol sayısı dokuzda kaldı.

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Olağanüstü bir dönem geçiren Bellingham, sezon başından bu yana yedi gol ve beş asistlik katkı üretti. Oyuncu ayrıca İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yedi gol atmıştı. Bu, Dünya Kupası tarihinde hiçbir İngiliz oyuncunun ulaşamadığı bir rekor.

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Mourinho da İngiliz orta saha oyuncusunun performansına duyduğu hayranlığı gizlemedi ve Eindhoven maçının ardından onu "dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" olarak nitelendirdi. Bu sözler, özellikle oyun kurucu pozisyonunda serbestçe hareket edebilmesi ve orta sahanın merkezinde de oynayabilmesiyle Bellingham'ın takımda kazandığı değere işaret ediyordu.

Bellingham da son aylarda formundaki yükselişin nedenlerini bizzat özetlemişti. Gelişiminde Mourinho'nun rolü sorulduğunda kısaca "Sadece Mourinho" yanıtını veren oyuncu, böylece hocasına duyduğu güveni ve onunla çalışmanın etkisini yansıtan bir mesaj vermişti.

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Öte yandan Real Madrid, İngiliz yıldızının geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. Mevcut sözleşmesi 2029'a kadar süren oyuncunun kontratını uzatmak kulüpte öncelik haline geldi. Yönetim gibi Mourinho da Bellingham'ın yeni bir tarihi dönem yaratabilecek olağanüstü bir oyuncu olduğuna inanıyor. Premier Lig kulüpleri oyuncuyla ilgilense de Bellingham, daha önce ülkesine dönmesi için gelen teklifleri reddetmişti.

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