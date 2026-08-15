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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Tarihi rekor: Al-Fath'a atılan üç gol Al-Nassr'ı Al-Hilal'in yoluna soktu

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Suudi Arabistan

Dünya çapındaki takım tarihi yazıyor

Nassr, bugün oynanan cumartesi akşamı Feth'i karşılıksız 3 golle mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk hafta müsabakaları kapsamında oynanan karşılaşmayla birlikte "El-Alemi", şampiyonluğu savunma yolculuğunda ilk 3 puanını topladı.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşan "Opta" ağının verilerine göre Nassr, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde 300 galibiyete ulaştı ve müsabaka tarihinde bu sayıda galibiyet elde eden ikinci takım oldu.

Nassr, Profesyonel Lig tarihinde 300 galibiyet barajına ulaşan ikinci kulüp olurken, kendisinden önce bu barajı geçen ve 355 galibiyetle listenin zirvesinde yer alan Hilal'in ardından bu başarıyı yakaladı. Bu başarı, iki takımın turnuvadaki tarihi varlığını yansıtıyor.

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Nassr'ın 300. galibiyeti mükemmel bir zamanda geldi. Takım, Roshn Ligi şampiyonluğunu savunma kampanyasına Feth karşısında farklı bir galibiyetle başladı; bu, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou yönetimindeki ilk resmi çıkışıydı.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Bu rakam, Nassr'ın Profesyonel Lig'deki siciline yeni bir başarı ekliyor; özellikle de "El-Alemi"nin şampiyonluğu korumayı ve tarihi rakamlar elde etmeyi sürdürmeyi hedeflediği yeni bir sezonun başlangıcında gelmesiyle.

300 galibiyete ulaşması sayesinde Nassr, Profesyonel Lig tarihinde en çok galibiyet elde eden kulüpler listesinin zirvesinde Hilal'i takip etmeyi sürdürüyor ve bir kez daha Suudi futbolunun en önde gelen kutuplarından biri olarak konumunu teyit ediyor.

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