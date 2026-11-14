Norveçli yıldız Erling Haaland, kendisini oyunun büyük isimlerinin, hatta futbol tahtında uzun yıllar hüküm süren oyuncuların dahi ulaşamadığı bir "istatistiksel" konuma yerleştirdi.

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Taraftarlar rekorları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun elde ettikleriyle kıyaslamaya alışmışken, Norveçli yıldız ikisinin de başaramadığı çifte bir başarıya imza attı ve yarım asırdan uzun süredir Alman efsane Gerd Müller'in ismiyle anılan tarihi bir rekoru geri kazandı.

Bu kez fırsat, Cumartesi akşamı başkent Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 4. Grubu'nun beşinci haftasında Norveç ile Galler arasında oynanan karşılaşmada doğdu. Haaland, 88. dakikada penaltıdan üçüncü golü kaydederek ev sahibi takımı 3-1 galibiyete taşıdı ve hem bireysel hem de takım düzeyinde olağanüstü bir akşamı tamamladı.

Haaland ayrıca topu ceza sahası içinden şutunu çeken golcüye aktararak Andreas Schjelderup'un golünün de asistini yaptı. Maçın 79 dakikasında sahada kalan Manchester City yıldızı topa yalnızca 19 kez dokundu, 9 pasta başarılı oldu, isabetli iki şutun ikisini de gol yaptı, ayrıca bir büyük fırsat yarattı ve bir büyük fırsatı da harcadı. Buna karşın adına hiçbir defansif müdahale kaydedilmedi; ESPN ağının verilerine göre 3 ikili mücadele kazandı.

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Haaland ikinci golde takım arkadaşı Antonio Nusa ile de tehlikeli bir ikili oluşturdu; Haaland pası aldıktan sonra Schjelderup'a dağıttı, ardından video incelemesinin ardından sonucu penaltı noktasından soğukkanlılıkla belirledi. Oyun kurulumuna takım arkadaşlarına kıyasla sınırlı katkısına rağmen ceza sahasındaki varlığı belirleyiciydi; az dokunuşlu bir katılımı bir gol ve bir asiste çevirdi ve ilk yarıdaki aksamanın ardından Norveç'i yeniden galibiyet yoluna sokmaya katkı sağladı.

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Bu golle birlikte Erling Haaland'ın Norveç Milli Takımı'yla birlikte 60 uluslararası maçtaki gol sayısı 66'ya ulaştı ve onu eşi görülmemiş tarihi bir konuma yerleştiren olağanüstü bir gol ortalamasına imza attı.

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"Stats Foot" hesabının yayınladığı bir istatistiğe göre, Manchester City forveti, 1974 yılında Almanya forması altında aynı sayıya ulaşan Gerd Müller'den bu yana ilk 60 uluslararası maçında 66 gole ulaşan ilk Avrupalı oyuncu oldu; aralarında beş on yıldan fazla süre bulunan iki forvetin kariyeri arasında dikkat çekici bir benzerlik.

Ancak en dikkat çekici başarı uluslararası gol sayısıyla sınırlı kalmıyor; aynı istatistik daha özel bir üstünlüğü de ortaya koydu. Haaland, her iki kulvarda en az 20 gol atan oyuncular arasında, ister A Milli Takım'da ister UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olsun, maç başına gol ortalaması bir golü aşan futbol tarihindeki tek oyuncu oldu.

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Norveç Milli Takımı puanını 6'ya yükselterek, önümüzdeki Salı akşamı oynanması planlanan son haftada deplasmanda Danimarka ile karşılaşmadan önce gruptaki ikincilik mücadelesi umutlarını canlı tuttu.

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