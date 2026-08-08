Tarihi rakam: Trabzon, Salah transferinin meyvelerini erkenden topluyor

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferini tamamlamasının ardından geçen kısa süre içinde bu anlaşmanın ilk meyvelerini toplamaya başladı. Türk kulübü, yeni sezona ait kombine bilet satışlarında tarihi bir rekor kırdığını açıkladı.

Trabzonspor, bugün cumartesi, 2026-2027 sezonu için satılan kombine bilet sayısının 18 bine ulaştığını duyurdu. Bu, kulüp tarihindeki en yüksek rakam olup, Salah transferinin taraftarlar arasında yarattığı büyük heyecanın erken bir göstergesi niteliğinde.

Trabzonspor tarihinde yeni bir rakam

Türk kulübü resmi hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bazı rakamlar yalnızca sayılarla ilgili değildir. Bir şehrin inancının, aidiyet duygusunun ve tek bir varlık gibi birleşmiş bir toplumun gücünün hikâyesini anlatan rakamlar vardır."

Kulüp şöyle devam etti: "Bugün bu rakamın adı 18 bin. 2026-2027 sezonu için 18 bin kombine bilete ulaşarak, kulübümüz tarihindeki en yüksek kombine bilet satışının tarihi rekorunu kırdık."

Trabzonspor, bu başarının "doğru planlama, ortak akıl, sabır ve aynı hedefe inanan yüreklerin" bir sonucu olduğunu vurguladı ve ardından satılan kombine bilet sayısını 25 bine çıkarma yönünde yeni bir hedef açıkladı.

Salah taraftarların heyecanını ateşliyor

Bu başarı, Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini tamamlamasından yalnızca birkaç saat sonra geldi. Bu dev transfer, yeni sezon başlamadan önce kulübün ve taraftarlarının hedeflerinin çıtasını yükseltti.

Transferin etkisini taraftar ilgisine katkıda bulunan diğer faktörlerden ayırmak zor olsa da, Mısırlı yıldızın transferinin açıklanması ile yeni rekora ulaşılması arasındaki dikkat çekici eş zamanlılık, anlaşmaya erken bir ticari ve taraftar göstergesi kazandırıyor.

Salah, son yıllarda Trabzonspor ile adı anılan en öne çıkan isimlerden biri olarak kabul ediliyor ve gelişinin Türk kulübünün taraftar ve pazarlama açısından varlığına güçlü bir ivme kazandırması bekleniyor.

Salah henüz Trabzon forması altında herhangi bir maç oynamadı. Takımla yolculuğuna, gelecek cumartesi günü Türkiye Ligi'nin yeni 2026-2027 sezonundaki açılış haftası kapsamında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmayla başlaması planlanıyor.