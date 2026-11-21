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Bayern Münih, 1. FC Köln karşısındaki hayal kırıklığı yaratan performansıyla puan kaybetti ve kulüp tarihine geçen kötü bir rekora imza attı.

Alman futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Opta verilerine göre Köln karşısında 1-1 berabere kaldığı maçta, veri tutulmaya başlanan 2004/05 sezonundan bu yana ilk kez evinde yalnızca bir şut çekti.

Hücumdaki etkisiz performans, maçın beklenen gol (xG) değerlerine de yansıdı. Bayern 0,94 xG'de kalırken Köln, istatistiksel açıdan ikinci golü ve dolayısıyla galibiyeti hak edecek fırsatlar buldu. Rene Wagner'in takımı 1,94 xG'ye ulaştı.

Köln'ün bu xG değerinde, Mikey Moore'un 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golünün yanı sıra özellikle maçın yaklaşık birinci saati dolarken yaşanan bir pozisyon etkili oldu. Manuel Neuer'in yerine kaleyi koruyan Bayern kalecisi Jonas Urbig, Said El Mala ve Linton Maina'nın art arda yakaladığı iki fırsatta gole mükemmel kurtarışlarla engel oldu .

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Bayern Münih'in hücumdaki sakatlık sorunları büyüyor

Harry Kane (20. dakika) ve Michael Olise'nin (devre arası) sakatlık nedeniyle oyundan çıkması da maçı etkiledi. Kane'in ayak bileğindeki sindezmoz bağı yırtıldı. Ameliyat edilen oyuncunun yaklaşık üç ay Bayern'den uzak kalması bekleniyor . Olise ise ayağının ön kısmında ezilme yaşadı ve kısa süre içinde sahalara dönebilir .

Bayern, maç öncesinde de hücum hattındaki sakatlıklardan şikâyetçiydi. Gelecek hafta sahalara dönecek olan Luis Diaz'ın yanı sıra sakatlıkları daha uzun sürecek Serge Gnabry (uyluk sakatlığı) ve Ismael Saibari'nin (sindezmoz bağı yırtığı) yokluğunda teknik direktör Vincent Kompany, asıl mevkisi sol bek olan Nathaniel Brown'ı sol kanatta görevlendirdi. Kane'in yerine Tom Bischof oyuna girdi, Olise'nin yerini ise genç yetenek Tim Binder aldı. Maç sırasında genç forvet Noah Codjo-Evora da ilk maçına çıktı. Jamal Musiala da haftalar süren zorunlu aranın ardından sahalara döndü.

Forvette bir diğer seçenek de Bastian Assomo . 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde Almanya U17 Millî Takımı'nda iki maçta attığı yedi golle golcülüğünü gösterdi. Ayrıca Bayern amatör takımı formasıyla Bavyera Bölgesel Ligi'nde şu ana kadar altı gol kaydetti.