Tarihi maaşla: Arsenal, Vinicius Junior'ı Real Madrid'den ayrılmaya ikna etmeye çalışıyor

Arsenal, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı rekor bir maaşla cezbetmeye ve kraliyet kulübünden ayrılmaya ikna etmeye çalışıyor.

Vinicius Junior'ın geleceği, Real Madrid ile sözleşmesini yenilememesi ve Arsenal'in bu yaz kendisini kadrosuna katma girişimleri nedeniyle hâlâ belirsizliğini koruyor.

"Telegraph" gazetesine göre, İngiltere şampiyonu Vinicius Junior'ı Emirates Stadyumu'ndaki kadrosuna çekmek için rekor bir teklif hazırlıyor.

Real Madrid ile sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı milli oyuncu, şu anda haftalık yaklaşık 470 bin euro (400 bin sterlin) kazanıyor. Ancak Arsenal'in daha yüksek bir maaş teklif etmeye hazır olduğu ve bunun onu İngiliz kulübünün tarihindeki en yüksek maaşlı oyuncu yapacağı söyleniyor.

Arsenal, transfer açısından şimdiye kadar sakin bir yaz geçiriyor; yalnızca kanat oyuncusu Christos Tzolis ile kaleci Illan Meslier'i kadrosuna kattı. Ancak Vinicius'un peşinden koşmak, teknik direktör Mikel Arteta için köklü bir değişim anlamına gelecek.

Gazete, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun önemli oyuncularından hiçbirini kaybetmek istemediğine dikkat çekti. Ancak Arsenal'in, sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kalan Vinicius'la ilgili tüm yolları araştırmaya hazırlanmasıyla birlikte, durum Mourinho için karmaşıklaşabilir.

Haberlere göre, Londra kulübünün yönetimi transferin mali yönlerini inceledi ve buna rağmen paranın bir engel teşkil etmeyeceğine inanıyor. Ancak iki kulüp arasında henüz resmi bir temas kurulmadı.