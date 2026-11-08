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Manchester United, Premier League'in 10. haftasında Aston Villa ile 4-4 (2-2) berabere kaldığı çılgın maçın ardından düşme hattında yer alıyor.

Kırmızı Şeytanlar, pazar günü maça tarihe geçen kötü bir başlangıç yaptı. Ciddi bir krizden geçen İngiliz devi, Alysson'ın Villa'yı öne geçirdiği 1. dakikada geriye düştü. Çok geçmeden konuk ekip skoru 2-0'a getirdi. Eski Bayern forveti Nicolas Jackson, seken topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Böylece United, tam 3 dakika 40 saniye sonunda 2-0 gerideydi. Kırmızı Şeytanlar, köklü tarihinde hiçbir Premier League maçına bu kadar erken iki farklı geriye düşerek başlamamıştı.

Bruno Fernandes, United'ı maça döndürdü

Old Trafford'da bir kez daha hayal kırıklığı yaşanacağı endişesi hissediliyordu. Umut veren ise geçen salı yaşananlardı: United, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı. Bu umut kısa sürede güçlendi. Orta sahanın lideri Bruno Fernandes, 16. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2-1'e indirdi.

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United daha sonra etkili biçimde toparlandı, oyuna hâkim oldu ve başka gol fırsatları da yakaladı. Devre arasından hemen önce de bunun karşılığını aldı. Yazın Villa'dan Manchester'a transfer olan Youri Tielemans, 44. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Bu da tarihe geçti, ancak bu kez olumlu yönde: United, bir Premier League iç saha maçında ilk kez 2-0 geriye düştükten sonra devre arasına geride girmedi.

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Ancak ikinci yarı United için olabilecek en kötü şekilde başladı. Unitedlı Diogo Dalot'nun ceza sahasındaki faulü üzerine Villa, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra penaltı kazandı. John McGinn, penaltıyı gole çevirerek Birmingham temsilcisini yeniden öne geçirdi. Çok geçmeden Villa farkı tekrar ikiye çıkardı: Eski Bayern yıldızı Leon Goretzka, 53. dakikada dönen topu tamamlayarak skoru 4-2 yaptı. Bu, Goretzka'nın yeni kulübündeki sekizinci maçında attığı ilk goldü.

Manchester United, Premier League'de düşme hattında

United uzun süre farkı kapatmaya çalışsa da sonuç alamadı. Kısa süre önce oyuna giren Joshua Zirkzee, ancak uzatma dakikalarının ikincisinde skoru 4-3'e getirdi. United, Patrick Dorgu'nun uzatma dakikalarının altıncısında attığı kafa golüyle skoru 4-4'e getirerek en azından bir puanı kurtardı.

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United, geri dönüşüne rağmen düşme hattına geriledi. Kırmızı Şeytanlar, sekiz puanla 18. sırada ve düşme hattının hemen üzerindeki lige yeni yükselen Coventry City'nin bir puan gerisinde. İlk dört sırayla arasındaki fark ise şimdiden on puan.

Son dakikada gelen beraberlik golünün Carrick'in görevini bir kez daha kurtarıp kurtarmayacağı henüz belli değil. 45 yaşındaki teknik adam haftalardır görevden ayrılmanın eşiğinde. Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın adı da bir ara yerine geçebilecek isimler arasında anılmıştı. Ancak United'ın artık daha çok başka adaylara yöneldiği söyleniyor.