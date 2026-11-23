Inter forveti Pio Esposito, Bergamo’da pazar gecesi yaşanan kaosta kulüp tarihine geçmesine rağmen hayal kırıklığını gizleyemedi. Genç oyuncu, efsanevi Christian Vieri’den bu yana Inter formasıyla hat-trick yapan ilk İtalyan oldu ancak başarısı, savunmadaki çöküşün gölgesinde kaldı.

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Inter, Bergamo’daki heyecan dolu maçta üstünlüğünü koruyamadı

Inter’in pazartesi gecesi New Balance Arena’ya yaptığı ziyaret, mevcut savunma düzeninin kırılganlığını ortaya çıkaran zorlu bir mücadeleye dönüştü. Cristian Chivu’nun takımı birkaç kez öne geçmesine rağmen ev sahibinin maça dönmesine engel olamadı ve sonunda sekiz gollü, heyecan dolu karşılaşmadan bir puanla ayrıldı . Maçın uzun bölümlerinde kontrolü elinde tutuyor gibi görünen Inter için sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu.

"Böyle bir sonucu açıklamak zor," diyen üzgün Esposito, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: "Maçı bir türlü kesin olarak bitiremedik ve bu yüzden bir şeyler yolunda gitmedi. Sonuçta dört gol yedik. Mesele sadece savunma değil; tüm ayrıntıları birlikte iyileştirmeliyiz. Oturup karşılaştığımız sorunları analiz edeceğiz."

Esposito, Vieri’den sonra bir ilke imza attı

Takımın aldığı sonuç hayal kırıklığı yaratsa da Esposito, bireysel performansıyla Inter tarihine geçti. Üç gol atan oyuncu, Bobo Vieri’den bu yana kulüp formasıyla hat-trick yapan ilk İtalyan oldu. Fırsatları gole çevirme becerisiyle, neden milli takımın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü gösterdi; golcülük içgüdüsü Atalanta savunmasına neredeyse hiç rahat vermedi.

Bu dönüm noktasına ilişkin konuşan forvet, ayakları yere basan bir değerlendirme yaptı: "Güzel bir şey ama bugün bunun tadını çıkarmakta zorlanıyorum çünkü iki puanı elimizden kaçırdık. İlk düşündüğüm şey, üç puanı eve götürememiş olmamız. Umarım en iyi Pio şu anki Pio değildir; her geçen gün daha iyi olurum. Her şeyden önemlisi, gollerimin galibiyet getirmesini umuyorum."

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Forvet istikrarı hedefliyor

Esposito’nun yükselişi, istikrarsız bir dönemden geçen kulüp için az sayıdaki olumlu gelişmeden biri olmayı sürdürüyor. Bu sezonki gol sayısı artmaya devam eden oyuncu, Alphadjo Cisse ve Antonio Raimondo gibi isimlerle birlikte ligin en golcü İtalyanları arasında yer alıyor. Ancak Esposito, takım baskının yüksek olduğu anlarda savunma performansını istikrara kavuşturmanın bir yolunu bulamazsa bireysel başarıların pek anlam taşımadığını vurguluyor.

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Esposito sözlerini şöyle sürdürdü: "O anın heyecanıyla buna bir açıklama getirmekte gerçekten zorlanıyorum. Çok sayıda fırsat yaratıyor ve hücumu iyi destekliyoruz ama sonra skoru koruyabilmeli, bu maçların yeniden çekişmeli hâle gelmesine izin vermemeliyiz. En iyi hâlimi her geçen gün gösterebilmeyi ve gollerimin takımın kazanmasına yardımcı olmasını umuyorum."

Gözler kritik Stuttgart maçına çevrildi

Çekişmeli geçen beraberlik, Inter’in lig lideri Lazio ile arasındaki kritik farkı kapatmasını engelledi. Inter, 29 puanla ligde üçüncü sırada kaldı. Zirvenin yalnızca iki puan gerisinde bulunan Inter’in son rakibi Atalanta ise 15 puanla 12. sıradaki yerini koruyor.

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Ligde kaçırdığı bu fırsatı geride bırakan Inter, çarşamba günü güçlü Alman ekibi VfB Stuttgart’ı ağırlayacağı kritik hafta içi karşılaşması öncesinde tüm dikkatini Avrupa sahnesine çeviriyor.