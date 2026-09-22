Tarihi İngiltere ilk maçı mı? Thomas Tuchel büyük bir sürprize imza atabilir

İngiliz gazetesi Mirror'ın haberine göre, Three Lions'ın Alman teknik direktörü 16 yaşındaki Max Dowman'ı Arsenal'in U19 takımından A Milli Takım'a çağırmayı değerlendiriyor.

Bunun nedeni, Nations League'de oynanacak yaklaşan milli maçlar öncesinde bazı profesyonel oyuncuların sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesi. Tuchel'in kadrosundan tam beş oyuncu çıkarıldı; bunlar arasında United yıldızı Marcus Rashford, Arsenal'den Declan Rice ve Chelsea'den Cole Palmer da yer alıyor.

Genç yıldız Dowman kadroya dahil olabilir ve bu durumda milli takımdaki ilk maçı doğrudan tarihi bir anlam taşıyabilir. 16 yaşındaki oyuncu, Three Lions'ın A takımında sahaya çıkan açık ara en genç futbolcu olacak. Bu rekor şu ana kadar, ilk maçına çıktığında 17 yaş 75 günlük olan Theo Walcott'a ait.

Dowman, Gunners'ta şimdiden düzenli olarak profesyonel takımda forma şansı buluyor. Premier League'deki ilk maçına Ağustos 2025'te Leeds United karşısında sonradan oyuna girerek çıktı ve doğrudan bir asist yaptı.

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Max Dowman şimdiden hangi rekorların sahibi?

Bunun yanı sıra sağ kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen en genç oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor (Kasım 2025'te Slavia Prag'a karşı 15 yaş, 10 ay ve 4 günlükken) ve ayrıca Premier League maçında gol atan en genç oyuncu unvanına da sahip (Mart 2026'da Everton'a karşı 16 yaş ve 73 günlükken).

Toplamda Dowman, Londra ekibinde şimdiden 15 kez profesyonel düzeyde forma giydi ve kulüpte geleceğin en büyük umutlarından biri olarak görülüyor. Şu ana kadarki performansı: üç gol ve bir asist.

İngiltere, Nations League'in açılışında gelecek cumartesi İspanya karşısına çıkacak. XXL milli maç arasındaki diğer rakipler ise Çekya (29 Eylül), Hırvatistan (3 Ekim) ve 6 Eylül'de yeniden Çekya olacak.