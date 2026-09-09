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Çeviri:

Tarihi gol kralı: Cristiano Ronaldo'nun kulübüne katılan son takım Abha

C. Ronaldo
Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız Roshn Ligi'nde parlamaya devam etti

Abha kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait özel bir listeye en son katılan takım oldu.

Nasr, bugün çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park stadında Roshn Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Abha'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ronaldo, Brezilyalı Angelo'nun kornerden gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek başkent temsilcisi adına skoru açtı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Ronaldo, bu golle Suudi Roshn Ligi'nde iki takım arasındaki maçların tarihi gol kralı oldu; zira bu gol, Abha ağlarına attığı beşinci golü oldu.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Abha crest
Abha
ABH

Portekizli yıldız, Nasr'ın eski yıldızı Brezilyalı Anderson Talisca'yı ve Abha'nın eski oyuncusu İsveçli Carlos Strandberg'i geride bıraktı; nitekim bu ikili iki takım arasındaki maçlarda 4'er gol atmıştı.

Ronaldo'nun, eski kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2023'te Nasr'a gelmesinden bu yana Suudi Roshn Ligi'nde birçok maçın tarihi gol kralı haline geldiğini hatırlatalım.

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