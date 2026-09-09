Abha kulübü, Suudi Roshn Ligi'nde Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait özel bir listeye en son katılan takım oldu.

Nasr, bugün çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park stadında Roshn Ligi'nin altıncı haftası kapsamında Abha'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Ronaldo, Brezilyalı Angelo'nun kornerden gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek başkent temsilcisi adına skoru açtı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre Ronaldo, bu golle Suudi Roshn Ligi'nde iki takım arasındaki maçların tarihi gol kralı oldu; zira bu gol, Abha ağlarına attığı beşinci golü oldu.

Portekizli yıldız, Nasr'ın eski yıldızı Brezilyalı Anderson Talisca'yı ve Abha'nın eski oyuncusu İsveçli Carlos Strandberg'i geride bıraktı; nitekim bu ikili iki takım arasındaki maçlarda 4'er gol atmıştı.

Ronaldo'nun, eski kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2023'te Nasr'a gelmesinden bu yana Suudi Roshn Ligi'nde birçok maçın tarihi gol kralı haline geldiğini hatırlatalım.

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