Tarihi gecenin ardından... Valverde, Al-Owais'e haksızlık mı etti?

Suudi Arabistan milli takımının kalecisi Muhammed Al-Owais'in 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ile oynanan maçta sergilediği olağanüstü performansa rağmen, maç sonrası en büyük tartışma 1-1'lik skorla ilgili değil, sahadaki en göze çarpan isim olmasına rağmen Suudi kaleciye verilmeyen Maçın Adamı ödülüyle ilgiliydi.

Al-Owais, her açıdan tarihi bir maç çıkardı. 9 tehlikeli şutu kurtardı; bunların 4'ü ceza sahası içinden geldi. Ayrıca, birçok kesin gol pozisyonunda kalesini kurtardı ve Uruguay'ın maçın gidişatını değiştirebilecek golleri atmasını engelledi, böylece "Yeşiller" maçın sonuna kadar oyunda kalabildi.

Bu ezici performansa rağmen, organizatörler maçın en iyi oyuncusu ödülünü Uruguaylı yıldız Federico Valverde'ye verdiklerini açıkladı. Bu karar, özellikle Suudi kalecinin maçın sonucuna en büyük etkiyi yapan taraf olması nedeniyle, taraftarlar ve takipçiler arasında geniş çapta soru işaretlerine yol açtı.

Ayrıca okuyun... Video: Al-Owais, tarihi bir gecede Suudi Arabistan'ı Uruguay fırtınasından kurtardı

Al-Owais yerine Valverde'nin seçilmesi, özellikle kalecilerin olağanüstü bir performans sergilediği ancak bunun bireysel ödüllere yansımadığı maçlarda, maçın en iyi oyuncusu ödülünün verilme kriterleri konusunda tartışma başlattı.

Birçok kişi, Al-Owais'in bu ödülü hak ettiğini düşünüyor; sadece kurtarış sayısından dolayı değil, Uruguay'a birden fazla kez galibiyeti getirebilecek tehlikeli ataklar karşısında yaptığı kritik kurtarışların zamanlamasından dolayı da.

Buna karşılık, Valverde'nin seçilme nedeni orta sahadaki etkisi ve hücum girişimleriydi, ancak bu tartışmayı sona erdirmedi, aksine "adalet"in bu kez sağlanmadığını düşünen Suudi taraftarlar ve takipçiler arasında tartışmayı daha da alevlendirdi.

Böylece Al-Owais, kahramanca bir performansla tarihi bir geceden ayrıldı, ancak gösterdiği performansı yansıtan bireysel bir ödül almadı. Sonuç ve resmi onurlandırma rağmen, adı en çok konuşulan isim olmaya devam etti.