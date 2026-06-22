Tarihi galibiyetin etkisi… Mısır Milli Takımı FIFA sıralamasında yükseldi

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek tarihi bir zafer elde ettikten sonra, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında yükseldi.

Firavunlar, Yeni Zelanda milli takımını mağlup ederek 12,70 puan topladı ve toplam puanlarını 1583,37'ye yükseltti. Böylece dünya sıralamasında bir anda üç basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti.

Bu yükseliş, Mısır Milli Takımı’nın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetinin ardından gerçekleşti; bu zafer, takımın Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükselme şansını güçlendirdi.

Buna karşılık, Yeni Zelanda milli takımı, Firavunlar’a karşı aldığı yenilgi sonucunda 12,70 puan kaybetti ve sıralamadaki puanında gerileme yaşadı; ancak bir sıra yükselerek dünya sıralamasında 84. sıraya yerleşti.

Turnuva genelinde ise Mısır Milli Takımı puanını 4’e yükselterek, grup aşamasının son turu öncesinde 7. grubun zirvesine tek başına yerleşti ve 32’li turlara yükselme biletini garantilemeye bir adım daha yaklaştı.

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