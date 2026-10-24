Roberto De Zerbi, Chelsea karşısında Premier League'de aldıkları büyük 2-0'lık galibiyetin ardından Tottenhamlı oyuncularını kulübün tarihini yeniden yazabileceklerine inanmaya çağırdı. Cole Palmer'ın kırmızı kart gördüğü çalkantılı ikinci yarıyı fırsata çevirerek Stamford Bridge'de nadir bir galibiyet elde eden takımının mücadele ruhunu ve taktik planı uygulayışını övdü.

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Stamford Bridge'de tarihi değiştirmek

Tottenham, cumartesi günü yağmur altında oynanan gergin Londra derbisinden galip ayrılarak 1990'dan bu yana Chelsea deplasmanındaki ikinci lig galibiyetini aldı. Mike Penders talihsiz bir kendi kalesine gol attı, ardından ev sahibi ekipten Palmer kırmızı kart gördü. Mathys Tel ise maçın sonlarında attığı golle 2-0'lık sonucu belirledi.

BBC Match of the Day'e konuşan De Zerbi, duyduğu büyük gururu dile getirdi. De Zerbi, "Bence kazanmayı hak ettik. Oyuncular çok iyi çalıştı, maça çok iyi hazırlandı. Bu sabah, dün ve geçen haftanın her günü böyleydi. Oyuncuların kalitesi de çok açık," dedi. "Oyuncuların mücadele ruhundan mutluyum. Bence kulübümüzün tarihinin son bölümünü değiştirmeliyiz. Bu şekilde devam etmek istiyorum."

Orta saha mücadelesini kazanmak

Maça, sahanın ortasındaki sert fiziksel mücadele damga vurdu. De Zerbi, taktik hazırlığının ve fiziksel mücadeleye yaklaşımının iyi organize olmuş Chelsea karşısında üstünlük kurmalarında belirleyici olduğunu vurguladı.

De Zerbi sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol elbette oyunun ve oyuncuların kalitesidir ama aynı zamanda bir rekabettir. Bir mücadeledir. Koşmanız, mücadele etmeniz, seken toplara ilk sizin ulaşmanız gerekir. İkili mücadeleleri kazanmalısınız ve biz kazandık. Chelsea'nin çok iyi oynadığını, sahada net bir organizasyonu ve düzeni olduğunu biliyorduk. Oyuncularımızı iki orta saha oyuncusu ve doğru pozisyonu sezerek serbestçe hareket edebilen James Maddison ile hazırladık."

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Maddison'ın sakatlığı ve projeye inanç

Maddison'ın ikinci yarının başlarında oyundan çıkmak zorunda kalması Tottenham için bir aksilik oldu. Ancak Conor Gallagher, eski kulübüne karşı takdire değer bir performans sergiledi. Her iki orta saha oyuncusunu da öven De Zerbi, sakatlığın ciddi olmadığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi: "Sahada kaldığı sürece çok iyi oynadı. Ardından Gallagher farklı özelliklerle oynadı. Farklı bir tarzı var ama o da çok iyi oynadı. Bence büyük bir sorun değil. Göreceğiz."

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De Zerbi, müthiş bir bireysel koşunun ardından attığı golle galibiyeti perçinleyen Tel'i de övdü: "Mathys'in futbolu anlamak ve daha sakin olmak için oynaması gerekiyor ama çok büyük bir yetenek." Deplasmandaki taraftarları sevindirmekten de aynı ölçüde mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı: "Bence oyuncuların kendilerine daha fazla inanmaları önemli çünkü kaliteleri çok yüksek. Her şeyden önce taraftarlar için mutluyuz; Chelsea'yi yenmenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Kulüp için de mutluyuz. Son yıllarda onlar da taraftarlar gibi acı çekti. Bu projeye, bu gruba inanıyorlar ve onlar adına mutluyum."

Tottenham'ı sırada ne bekliyor?

Premier League'de üst üste iki galibiyet alan Tottenham, puan tablosunda 12. sıraya yükseldi ve özgüvenini önemli ölçüde artırdı.

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De Zerbi, Maddison'ın durumuyla ilgili hafta sonu öncesinde yapılacak yeni tıbbi değerlendirmeleri beklerken takımının bu mücadele ruhunu yaklaşan lig maçlarına taşımasını umacak.