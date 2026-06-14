Tarihi bir yenilgi... Avustralya, Türkiye'den Asya milli takımları adına intikam aldı

Avustralya milli takımı, bugün Pazar sabahı (GMT) 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Türkiye ile oynadığı maçta 2-0 galip gelerek, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Asya takımlarına karşı sürdürdüğü kusursuz seriyi sonlandırdı.

Türk milli takımı, Dünya Kupası'nda Asya Federasyonu'na bağlı takımlar karşısında mükemmel bir sicile sahip olarak maça çıktı. Sarı kıta takımlarıyla oynadığı önceki dört maçta galip gelen Türkiye'nin bu serisi, Avustralya tarafından sonlandırıldı.

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Maçta Avustralya milli takımı için dikkat çekici bir rakam da ortaya çıktı. Opta istatistik ağına göre, ilk 11'in yaş ortalaması 24 yıl 226 gün olarak gerçekleşti ve bu, "Kanguru"ların Dünya Kupası tarihindeki en genç ilk 11 yaş ortalaması oldu.

Bugünkü maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestor Iranconda ve 75. dakikada Conor Metcalfe attı.

Türkiye ve Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD'nin de yer aldığı Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele ediyor.

ABD, Paraguay'ı 4-1 yenerek şu anda 3 puanla Avustralya'nın gol farkıyla lider durumda, Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor.



