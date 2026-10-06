Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" finalinde Suudi Arabistan Milli Takımı karşısında aldığı yenilgi, kritik bir maçta yaşanan sadece yeni bir düşüş değildi; aynı zamanda BAE'yi turnuva maçları Suudi topraklarında düzenlendiğinde her defasında takip eden tuhaf bir tarihsel çelişkiyi sürdürmek için geldi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, finali 2-0'lık skorla lehine çevirmeyi başardı ve kendi taraftarları önünde kupaya uzanarak, BAE Milli Takımı'nın Körfez Kupası'na katılmak için Suudi topraklarını ziyaret ettiğinde lehine olmayan sonuçlar dizisine yeni bir sayfa ekledi.

BAE, Suudi Arabistan'da galibiyetin yolunu bilmiyor

Bu çelişki, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez Kupası'nın 4 önceki edisyonuna dayanıyor; burada BAE Milli Takımı, ev sahibi karşısında belirgin bir şanssızlık yaşadı. 3 maç kaybetti, bir başka karşılaşma ise beraberlikle sona erdi ve BAE galibiyeti bir türlü elde edemedi.

Bu sonuçlar, Körfez 27 finali öncesinde dikkat çekici bir tarihsel gösterge niteliğindeydi; özellikle de BAE Milli Takımı maça bu olumsuz seriyi kırma ve ev sahibi pahasına kupayı kazanma hırsıyla çıkıyordu, ancak kendisini bir kez daha tarihin karşısında buldu.

Ayrıca okuyun: Bir Yunan zekâsı laneti bozdu: Donis, Suudi Arabistan ile altın saplantısını nasıl kırdı?

Finalin bitiş düdüğüyle birlikte, Körfez 27 karşılaşması, BAE Milli Takımı'nın Suudi Arabistan'da düzenlenen bir Körfez Kupası edisyonunda galibiyeti elde etmekten âciz kaldığı beşinci kez oldu ve yıllar önce başlayan çelişki devam ederek BAE bundan yeni bir bölüm aldı.

Suudi Arabistan en önemli bölümü yazıyor

Bu kez sadece bir grup maçı ya da geçici bir karşılaşma değildi; aksine tarihsel çelişkiyi BAE Milli Takımı için daha da acımasız kılabilecek en uygun zamanda geldi; zira Suudi Arabistan ile finalde, hem onun topraklarında hem de taraftarları arasında karşı karşıya geldi.

Buna karşılık Suudi Arabistan Milli Takımı, fırsatı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdi ve iki golle üstünlük sağlamayı başararak kupayı kesinleştirdi; böylece BAE ile Suudi Arabistan'da yapılan karşılaşmanın kendisi için belirgin bir tarihsel avantaj taşımaya devam ettiğini doğruladı; BAE'nin şanssızlığı, ev sahibinin turnuvada şampiyon olmasında yeni bir etkene dönüştü.

Ve böylece Suudi Arabistan Milli Takımı, BAE pahasına Körfez 27'yi kazanmakla yetinmedi, aynı zamanda 5 edisyon boyunca uzanan tarihsel bir seriye yeni bir son koydu; Suudi Arabistan bir kez daha, BAE Milli Takımı'nın Körfez Kupası'ndaki karşılaşmalar tarihinin en çarpıcı çelişkilerinden birine sahne oldu.