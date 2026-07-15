Dünya Kupası yarı finalinde heyecan verici bir futbol mücadelesi olması beklenen maçta, taraftarlar gol fırsatlarını saymak yerine dakikaları saymakla meşgul oldular.

Uluslararası futbol istatistik ağı “Opta”, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada tarihi bir olumsuz rekoru ortaya koydu.

Ağ, bu maçın 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde ilk 30 dakika boyunca kaleye tek bir şut bile atılmayan ilk maç olduğunu doğruladı; bu durum, her iki takımın da oyun akışına getirdiği aşırı temkinli yaklaşımı yansıtıyor.

Ağ, kaleye yapılan tek bir şut için en uzun bekleme süresine ilişkin önceki rekorun, İngiltere milli takımının Norveç ile oynadığı son maçta kaydedildiğini açıkladı; o maçta herkes ilk gerçek şutu görmek için 29. dakikaya kadar beklemişti.

Futbol istatistikleri ağı “Squawka” ise, 2026 Dünya Kupası’nda hiçbir maçın ilk yarısında İngiltere-Arjantin maçı kadar az şut atılmadığını ortaya koydu; iki takım da ilk 45 dakika boyunca sadece 3 şutla yetindi.

İngiltere milli takımı, çeyrek final turunda Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.