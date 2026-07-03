Tarihi bir rekorla… Mbappé, “ilk Dünya Kupası yılında” Yamal’ın gururunu kırdı

Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda İspanya milli takımıyla sergilediği etkileyici performanslara rağmen, genç yıldız, Fransız Kylian Mbappé’nin 8 yıl önce ilk Dünya Kupası katılımında elde ettiği başarıyı aşamadı.

Mbappé, 8 yıl önce ilk Dünya Kupası katılımında Fransa'yı şampiyonluğa taşımayı başarmış ve sergilediği muhteşem performansla En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Futbol istatistik ağı "Opta"ya göre, Yamal, 1966'dan bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında 30 veya daha fazla dripling yapmayı başaran üçüncü genç oyuncu oldu ve bu rakamın artması da mümkün.

Ancak bu tarihi rekor hâlâ Kylian Mbappé’ye ait. Mbappé, 2018 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla olağanüstü bir performans sergilemiş ve turnuvayı 50 başarılı driplingle tamamlamıştı. Bu, istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında bir genç oyuncu tarafından gerçekleştirilen en yüksek rakamdır.

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Alman Jamal Musiala, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansında 32 dribbling ile ikinci sırada yer alırken, Yamal ise "La Roja" ile dünya sahnesine ilk çıkışında sergilediği muhteşem performansa rağmen üçüncü sırada kaldı.

Dikkat çeken bir çelişki ise, Mbappé’nin bu tarihi başarıyı 19 yaşındayken, yani Yamal’dan sadece bir yaş büyükken, Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak gerçekleştirmiş olması; oysa İspanyol yıldız ise mevcut turnuvaya sadece 18 yaşında katılıyor.

Yamal’ın gelecekte pek çok rekoru kırmak için hâlâ yeterli zamanı olsa da, Mbappé’nin ilk Dünya Kupası’nda sergilediği performans, turnuvadaki herhangi bir genç yetenek için en yüksek standart olmaya devam ediyor. Fransız yıldız, kendisinin sadece gelecek vaat eden bir yetenek değil, futbol dünyasının en büyük sahnesine ilk çıkışından itibaren kendini kabul ettiren bir fenomen olduğunu kanıtladı.