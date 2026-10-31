Tarihi bir rekor tehlikede: Mbappe, La Liga'daki 24. kurbanının peşinde

Kylian Mbappé için Kylian Mbappé, Real Madrid'i Camp Nou'da Barcelona karşısında galibiyete taşıdığı iki golle olağanüstü bir El Clasico gecesi yaşadı. Böylece Katalan takımına karşı siciline iki yeni gol daha ekledi.

Bu ikili golle Fransız yıldız, profesyonel kariyeri boyunca Barcelona filelerine attığı gol sayısını 14'e yükseltti. Ayrıca kraliyet takımıyla üçüncü sezonunun başında Real Madrid forması altında 100 gol barajına ulaştı.

Ancak Mbappé bununla yetinmeye niyetli değil; çünkü bu sezon 11'i La Liga'da olmak üzere 14 gol kaydederek İspanya Ligi gol kralı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülleri için rekabetini sürdürüyor.

Racing karşılaşması öncesinde Fransız yıldızı, İspanya Ligi'nde karşılaştığı tüm takımlar karşısındaki kusursuz sicilini koruma şeklinde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

İspanyol "As" gazetesine göre, Mbappé Real Madrid forması altında La Liga'da oynadığı 75 maçta 67 gol kaydetti ve turnuvada 23 takımla karşılaştı, istisnasız tüm rakiplerinin filelerini havalandırmayı başardı.

Fransız forvet, Real Madrid'in karşılaştığı yeni çıkan üç takımdan ilki olan Malaga karşısında üçüncü haftada file sarsmayı başardı; ardından altıncı haftada Elche karşısında gol atarak o zamana kadar gol atmakta zorlandığı tek takımın da filelerini havalandırdı.

Şimdi ise La Liga'da karşılaşacağı 24. farklı takım olan Racing ile karşılaşmaya hazırlanıyor; hemen ardından da Noel öncesinde Deportivo ile karşı karşıya gelecek.

Mbappé'nin, turnuvada tüm rakiplerinin filelerini havalandırma şeklindeki kusursuz sicilini koruyabilmek için her iki takıma da gol atması gerekiyor.

Mbappé'nin en sevdiği takımların başında, 4 maçta yedi gol attığı Real Sociedad geliyor.

Onu 4 El Clasico maçında attığı 6 golle Barcelona takip ediyor; pazar günü attığı ikili golün yanı sıra geçen sezon Santiago Bernabéu'da Real Madrid'in 2-1 kazandığı maçta bir gol atmış, iki sezon önce de Montjuïc'te Katalan takımının filelerine hat-trick yapmıştı.

Villarreal ve Sevilla ise Fransız yıldızdan beşer gol yedi. Buna karşılık Mbappé, Malaga, Elche ve Real Mallorca'nın her birinin filelerine yalnızca birer gol attı. Mallorca onun için en zorlu takım oldu; çünkü 4 karşılaşmada bir golden fazlasını atamadı.

Getty Images

Gol serisi

Mbappé, son milli ara dönüşünden olağanüstü bir teknik ve gol formunda döndü; Real Madrid'in son 5 maçında 6 gol atıp bir gol de hazırladı.

Ara dönüşünün hemen ardından Villarreal karşılaşmasında şutlarından biri direğe çarptı, ancak sonrasında file sarsmayı bırakmadı.

Roma karşısında bir gol attı, ardından Sevilla filelerine ikili gol kaydetti; o maçtaki ilk golü şu ana kadar Real Madrid forması altındaki en iyi golü sayılıyor. Daha sonra Leipzig karşısında bir gol atıp bir gol de hazırladı, ardından kraliyet takımını El Clasico'da galibiyete taşıyan yeni bir ikili gole imza attı.

Mbappé, Real Sociedad, Inter Milan, Rayo Vallecano ve Barcelona karşısında olmak üzere 4 kez maçın ilk golünü kaydetmeyi başardı; ayrıca De Rong'un rakip takımı öne geçirmesinin ardından beraberliği yakalayarak Real Madrid'in Roma karşısındaki ilk golünü de attı.

Bu rakamlara göre, Fransız yıldızın golleri olmasaydı Real Madrid La Liga'da 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puan kaybedecekti.

Bu rakamlar, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun Mbappé'ye duyduğu büyük güvenin boyutunu yansıtıyor; Mbappé 1161 dakika sahada kalarak onun yönetimindeki en çok süre alan oyuncu konumunda.

Fransız forvet tüm maçlara ilk 11'de çıktı ve teknik direktör onu yalnızca 3 kez oyundan aldı; böylece sadece 9 dakika sahanın dışında kaldı.

Mbappé pazar günü bu fırsatı değerlendirerek kusursuz sicilini sürdürmeyi ve La Liga'da karşılaştığı 24 takımın tamamına karşı istisnasız üstünlüğünü korumayı umuyor.