Fas milli takımı, Brezilya ile oynadığı maçın (1-1) 65. dakikasında sahaya 11 oyuncuyla çıkarak Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yarattı; Bu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yıllar önce benimsediği, Avrupa'daki Faslı topluluktan yetenekleri çekip onları dünya çapında rekabetçi bir güce dönüştürmeye dayanan iddialı stratejinin bir sonucu.

Bu başarı, yıllar önce başlayan uzun vadeli bir stratejik planın zirvesini temsil ediyor. Kraliyet Futbol Federasyonu, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde yetişen oyuncuları Fas forması giymeye ikna etmek için iddialı bir program geliştirmiş ve ülke vatandaşlığı bulunan ve doğrudan aile bağları olan oyuncuların milli takımı temsil etmesine izin veren FIFA kurallarından yararlanmıştır.

11 oyuncu Fas dışında doğdu

İspanyol "Sport" gazetesine göre, 65. dakikada sahaya çıkan tarihi kadroda Yassine Bounou (Kanada), Shadi Riad (İspanya), Achraf Hakimi (İspanya), Ismail Saibari (İspanya), Issa Diop (Fransa), Neil El Aynaoui (Fransa), Ayoub Bouadi (Fransa), Samir El Mrabet (Fransa), Şemseddin Talbi (Belçika), Bilal El Khannous (Belçika) ve Nasser Mazraoui (Hollanda) yer aldı. Bu kadro, Avrupa kıtasındaki Faslı topluluğun dağılımını yansıtan bir karışım oluşturdu.

Fransız etkisi

Fransız etkisi Atlas Aslanları'nın kadrosunda güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Çok sayıda oyuncu, aralarında İssa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mrabet (Strasbourg) ve Brezilya karşısında sergilediği performansla dünyayı büyüleyen Ayoub Bouadi (Senlis) gibi oyuncular, Avrupa'daki en önemli Faslı toplulukların bulunduğu Belçika ve Hollanda'dan gelen diğer oyuncular da kadroda yer alıyor.

Performans ve Hırs

Fas milli takımı Brezilya karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Takım, sıkı bir taktik düzen, yüksek bireysel yetenek ve güçlü bir karakter sergiledi. Maçın ardından Ashraf Hakimi şöyle konuştu: "Brezilya'da bize 'Afrikalı Brezilyalılar' diyorlar." Atlas Aslanları, Vinicius Junior'un olağanüstü golü sayesinde direnen Canaries'e son darbeyi vuracak fırsatları kaçırsa da, beraberlikten daha fazlasını hak etmişti.

İnsani boyutlar

Oyuncuların hikayeleri farklı insani boyutlar taşıyor. Ashraf Hakimi, İspanya'ya göç eden Faslı bir ailenin çocuğu olarak Madrid'de doğdu. Brahim Díaz ise Malaga'da doğdu ve genç yaşlarda İspanya milli takımında oynadıktan sonra milli takımını değiştirmeye karar verdi. Şadi Riyad ise Palma de Mallorca'da, İsmail Sebari ise Tarasa'da doğdu. Vik'te doğan Ayub Amimouni-Ishgoyab ise, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmadan önce yılın başında Almanya'nın üçüncü liginde Hoffenheim II'de oynuyordu.